Putin, Ankara'ya Geldi

RUSYA Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün saat 15.00'te Ankara'ya geldi.

Moskova'dan 8 bakanla Türkiye'ye gelen Putin'i Ankara Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonu apronuna gelişinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız karşıladı.

Putin ve beraberindeki heyet daha sonra, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) yedinci toplantısı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin resmi temel atma töreni için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket etti. - Ankara