Putin Ankara'dan ayrıldı
Rusya Devlet Vladimir Putin'in araç konvoyunun Esenboğa Havalimanı'na gelmesi Putin'in uçağına binmesi ve el sallaması Uçağın hareket etmesi ANKARA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde bugün düzenlenen "Türkiye-Rusya -İran...
Rusya Devlet Vladimir Putin'in araç konvoyunun Esenboğa Havalimanı'na gelmesi
Putin'in uçağına binmesi ve el sallaması
Uçağın hareket etmesi ANKARA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde bugün düzenlenen "Türkiye-Rusya -İran Üçlü Zirvesi"ne katılımının ardından Ankara'dan ayrıldı.