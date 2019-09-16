Putin Ankara'dan ayrıldı

Putin Ankara'dan ayrıldı

Rusya Devlet Vladimir Putin'in araç konvoyunun Esenboğa Havalimanı'na gelmesi Putin'in uçağına binmesi ve el sallaması Uçağın hareket etmesi ANKARA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde bugün düzenlenen "Türkiye-Rusya -İran...

16.09.2019 23:37

Rusya Devlet Vladimir Putin'in araç konvoyunun Esenboğa Havalimanı'na gelmesi

Putin'in uçağına binmesi ve el sallaması

Uçağın hareket etmesi ANKARA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde bugün düzenlenen "Türkiye-Rusya -İran Üçlü Zirvesi"ne katılımının ardından Ankara'dan ayrıldı.

Putin Ankara'dan ayrıldı
Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et