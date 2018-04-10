Putin, Amerikalı Astronotu Ödüllendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasında uzay alanında işbirliğinin gelişmesine büyük katkılarından ötürü eski astronot, NASA Başkanı, Charles Bolden'ı Dostluk Ödülü ile ödüllendirdi.

Resmi hukuki bilgilerin portalında yayınlanan kararnamede, aynı ödülün başka bir Amerikan vatandaşı – Uluslararası Uzay İstasyonu Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi Danışma Kurulu Başkanı Thomas Stafford'un da aldığı belirtildi.

Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla, Rus aktörler Elizaveta Boyarskaya ve Danila Kozlovskiy'e, "Rusya'nın Onursal Sanatçısı" ünvanı verildı. Ayrıca, aktris Svetlana Nemolyayeva'nın, Rusya Devlet Başkanı'ndan, onur belgesi aldığı duyuruldu. - Moskova