Putin, Aliyev ve Paşinyan'ın Dağlık Karabağ görüşmesi sona erdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Dağlık Karabağ görüşmesi sona erdi.

Kremlin Sarayı'nda 4 saate yakın yapılan görüşme sonrasında üç lider gazetecilere açıklama yaptı.

Putin, Dağlık Karabağ ile ilgili 10 Kasım'da yapılan anlaşmalardaki hükümlerin genel olarak yerine getirildiğini belirterek, bölgede geçici olarak bulunan Rus askeri birliklerinin görevini yerine getirdiğine dikkati çekti.

Bugünkü görüşmenin önemli ve yararlı olduğunu dile getiren Putin, Dağlık Karabağ'da ekonomik bağlantıların inşa edilmesi ve altyapı ile ilgili projelerin geliştirilmesine yönelik ortak bildiri imzalandığını duyurdu.

Putin, "Bölgede ekonomik bağlantıların inşa edilmesi ve altyapı ile ilgili projelerin geliştirilmesi konusundaki adımlara ilişkin ortak bildiri imzaladık. Bu amaçla, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan başbakan yardımcılarının başkanlığında çalışma grubu oluşturulacak." dedi.

Bu bağlamda, kısa zamanda uzmanlardan grupların ve bölgede altyapının ve ekonominin geliştirilmesiyle ilgili planın oluşturulacağını belirten Putin, yapılan anlaşmaların hem Azerbaycan hem de Ermenistan halkları, genel olarak Dağlık Karabağ bölgesi ve Rusya'nın çıkarları için yararlı olacağını söyledi.

Aliyev: "Bildiri krizin çözümüne yönelik inancımızı ortaya koyuyor"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bölgenin güvenli şekilde kalkınmasını sürdürebilmek adına bugünkü görüşmenin önemli olduğunu kaydetti.

Ateşkesten bu yana 2 ay geçtiğini ve bugün 10 Kasım tarihli anlaşmanın tarafları olan ülkelerin liderleri olarak bir araya geldiklerini dile getiren Aliyev, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında bölgedeki ekonomik duruma ve altyapıya ilişkin imzalanan bildirinin önemine değindi.

Aliyev, "Bugün imzalanan bildiri krizin çözümüne yönelik inancımızı ortaya koyuyor çünkü ateşkes anlaşmasının bir maddesi de ulaşım bağlantılarındaki engellerin kaldırılmasına yönelikti. Bu konu bölgenin kalkınmasını hızlandırabilecek, güvenliğini güçlendirebilecektir." dedi.

Ulaşım bağlantılarının açılmasının Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya halklarının ve komşu ülkelerin çıkarlarına olduğunu ifade eden Aliyev, komşu ülkelerinin de ulaşım bağlantılarının oluşturulmasına yönelik sürece katılacaklarına emin olduğunu, hızlı ve etkin sonuç verecek alanlar bulmaya yönelik adımlar atmaya devam edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Aliyev, 10 Kasım'daki anlaşmanın etkin şekilde uygulandığını belirterek, "Anlaşmadaki çoğu madde tamamlandı. Rus barış gücü görevini etkin şekilde yerine getiriyor. 2 ay boyunca, küçük olayların yaşandığı durumlar haricinde, endişe yaratacak bir durum yaşanmadı. Bu da Dağlık Karabağ çatışmalarının geride kaldığına yönelik inancı yükseltiyor. Geleceği düşünmemiz gerekiyor. Komşular olarak birlikte nasıl yaşamamız gerektiğini, ulaşım bağlantılarındaki engellerin kaldırılması, bölgesel istikrarı ve güvenliği artırmaya yönelik gayretleri nasıl artırabileceğimizi düşünmemiz lazım." şeklinde konuştu.

Paşinyan: "Anlaşma bölgenin ekonomik görünüşünü değiştirecek"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki anlaşmazlıkların hala çözülmediğini öne sürerek, pek çok sorunun çözülmesi gerektiğini savundu. Dağlık Karabağ'ın statüsü meselesinin çözüm bekleyen sorunlardan olduğunu söyleyen Paşinyan, Ermenistan'ın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu ile bu konuları müzakereye devam edeceklerini belirtti.

Bugünkü görüşmede savaş esirlerinin değişimi konusunun çözülmediğini aktaran Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki ateşkes anlaşmasının 8. maddesinin tam olarak uygulanmadığını iddia etti.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki ekonomi ve altyapı ile ilgili projelerin geliştirilmesine ilişkin ortak bildirinin çok önemli olduğunu dile getiren Paşinyan, "Bu bildiriyle vardığımız anlaşma bölgemizin ekonomik tarzını ve görünüşünü değiştirecek. Bugün imzalanan bildiri Karabağ'da daha çok güvenlik garantisi sağlayacaktır. Elbette yapıcı bir şekilde çalışmaya hazırız. Maalesef bütün sorunların çözümü tek bir görüşmeyle mümkün değildir. Çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ortak açıklamanın ardından Rus lider Putin, Aliyev ve Paşinyan ile ayrı ayrı ikili görüşmeye geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura