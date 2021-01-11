Putin, Aliyev ve Paşinyan'ın Dağlık Karabağ görüşmesi Moskova'da başladı
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Putin, Aliyev ve Paşinyan'ın Dağlık Karabağ görüşmesi Moskova'da başladı

11.01.2021 16:04 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:11

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Moskova'daki Dağlık Karabağ görüşmesi başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Moskova'daki Dağlık Karabağ görüşmesi başladı.

Putin, Kremlin Sarayı'nda başlayan üçlü görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Aliyev ve Paşinyan'a Moskova'ya geldikleri için teşekkür etti.

Rusya'nın Karabağ'daki ara buluculuk adımlarının, bölgede istikrarlı bir ateşkesin sağlanmasına yönelik olduğunu savunan Putin, "Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan tarafından varılan üçlü ateşkes anlaşması istikrarlı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Dağlık Karabağ'daki durum sakin, 48 bin mülteci şimdiden bölgeye döndü." dedi.

Karabağ'da yaşanan çatışmaya kapsamlı bir çözüm için gerekli ön şartların oluşturulduğunu öne süren Putin, "Rusya, attığı tüm adımlarla Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nda belirlenen temel prensipleri takip etmeye çalışıyor. Adımlarımızı ortaklarımızla sürekli olarak istişare etmeyi sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Putin, Moskova'da yapılacak görüşmede, Dağlık Karabağ konusunda 10 Kasım 2020'de varılan anlaşmanın hatlarının belirlenmesinin önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Rus barış gücünün faaliyetleriyle ilgili konuları, sınır çizgilerinin netleştirilmesi, insani sorunların çözümü, kültürel mirasların korunmasını kastediyorum. Özellikle ekonomik, ticari ve ulaşım bağlantılarının ve sınırların açılması konusu büyük öneme sahip. Bu konudaki çalışmaların, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan başbakan yardımcılarının başkanlığında ortak çalışma grubu tarafından yapılması öngörülüyor."

Rus lider, Aliyev ve Paşinyan ile görüşmesinin olumlu havada geçmesini ve Karabağ'daki durumun çözümüne katkıda bulunmasını umduğunu kaydetti.

Putin, Aliyev ve Paşinyan'ın Dağlık Karabağ görüşmesi Moskova'da başladı
Putin, Aliyev ve Paşinyan'ın Dağlık Karabağ görüşmesi Moskova'da başladı
Putin, Aliyev ve Paşinyan'ın Dağlık Karabağ görüşmesi Moskova'da başladı
Putin, Aliyev ve Paşinyan'ın Dağlık Karabağ görüşmesi Moskova'da başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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