Putin, Aliyev ve Paşinyan ile Karabağ'ı görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Putin, Aliyev ve Paşinyan ile Karabağ'ı görüştü

03.11.2020 09:28 | Son Güncelleme: 03.11.2020 09:41
Putin, Aliyev ve Paşinyan ile Karabağ'ı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Karabağ'daki son gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Karabağ'daki son gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi.

Ermenistan'ın ateşkese rağmen Azerbaycan topraklarına işgal ettiği Karabağ'da saldırılarını sürdürmesi üzerine diplomasi trafiği devam ediyor. Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son 2 gündür Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, "1 Kasım ve 2 Kasım günleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sırasıyla Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmeleri gerçekleşti. Görüşmelerde Karabağ çatışmasına çözüm bulunması konusu kapsamlı bir şekilde değerlendirildi" ifadeleri yer aldı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Erdoğan ile Putin Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'yı görüştü
Erdoğan ile Putin Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'yı görüştü
Putin: 'Dağlık Karabağ müzakerelerinde Türkiye de olmalı'
Putin: "Dağlık Karabağ müzakerelerinde Türkiye de olmalı"
İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Geert Wilders Fahrettin Koca Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Danla Bilic Ajda Pekkan Eser Yenenler Burak Özçivit
Spor Gökhan Töre Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Putin, Aliyev ve Paşinyan ile Karabağ'ı görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 09:51:48. #1.15#
title