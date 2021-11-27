Putin, Aliyev ve Paşinyan arasındaki üçlü zirve Soçi'de başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki üçlü zirve Rusya'nın Soçi kentinde başladı.

Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bir araya geldi. Liderlerin, üçlü zirve kapsamında Dağlık Karabağ'da imzalanan ateşkesin uygulanması noktasındaki adımları ve son zamanlarda Ermenistan tarafından gelen provokasyonları ele alması bekleniyor.

Görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Putin, Dağlık Karabağ'da yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı Rus ve Türk barış güçlerinin bölgede olanları yakından izlediğini belirterek, "Sınırdaki olayları, her iki taraftan insanların öldüğü, yaralandığı olayları biliyorum. Liderlerin buna özel önem atfetmesi gerekiyor. Kendi adımıza konuşacak olursam, bugün bunun için, gelecekte benzer olaylardan kaçınmak için bir araya geldik. Çatışma bölgesinde geniş çaplı askeri faaliyetlerin olmaması çok iyi. Bu süre zarfında bizlerin de desteğiyle 53 bin kişi daimi ikamet yerlerine döndü" dedi.

Rus-Türk ateşkes izleme merkezinin çalıştığını aktaran Putin, "Rus barış gücü orada ve her iki tarafın değerlendirmelerinden anladığım kadarıyla insanlar için güvenli yaşam koşulları sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"Brüksel'de görüşme konusunda her iki meslektaşımla da hemfikirim"

Aliyev ve Paşinyan'ın Belçika'nın başkenti Brüksel'de 15 Aralık'ta bir araya gelecek olmasını değerlendiren Putin, üçlü zirve öncesi Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bu konuyu ele aldıklarını aktararak, "Brüksel'de görüşme konusunda her iki meslektaşımla da hemfikirim. Ne kadar çok temas olursa o kadar iyi. Doğrudan ikili temaslar öncelikli. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bu konuyu görüştük. Sizi bekliyor. Umarım ilerleme kaydedebiliriz ve diğer platformlarda da ilerleyebiliriz. Partnerlerimizin böyle bir diyalog kurmasından ancak memnuniyet duyabiliriz, önemli olan bunun fayda sağlaması" dedi.

Öte yandan, üçlü zirve öncesi Aliyev ve Putin ikili görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede, Dağlık Karabağ'daki gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alınmıştı. - SOÇİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet