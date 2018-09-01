Putin-Aliyev Görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Dağlık Karabağ meselesinin barışçıl yoldan çözümüne mümkün olan her türlü yardımı vermeye devam edeceğini bildirdi.

Kremlin Sarayı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşen Putin, görüşmelerinin ardından konuk liderle ortak açıklama yaptı.

Aliyev ile hükümetler ve kurumlar arasında iş birliğine yönelik ortak bildiri imzaladıklarını dile getiren Putin, bunun iki ülke arasında ticaretin ve yatırımların arttırılması hususunda yol haritası olacağını ifade etti.

İkili ekonomik ilişkilerin arttığına dikkati çeken Putin, Rusya-Azerbaycan ticaret hacminin geçen yıl yaklaşık yüzde 35 artarak 2,5 milyar dolara ulaştığını söyledi. Rusya ile Azerbaycan arasında doğrudan yatırımların 1,5 milyar dolar olduğunu belirten Putin, Azerbaycan pazarında 700 ortak firma bulunduğunu aktardı.

Azerbaycan'da pek çok Rus enerji firmasının başarılı bir şekilde çalıştığını anlatan Putin, sanayi alanında da işbirliğinin derinleştiğini söyledi.

Bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Putin, Dağlık Karabağ konusunu da ele aldıklarını ifade ederek, "(Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) Minsk Grubu'nun eş başkanı olarak Rusya, bu çatışmanın barışçıl yoldan çözümüne mümkün olan her türlü yardımı vermeye devam edecektir." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de Rusya ile ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyinde olduğunu belirterek, görüşmede ikili ilişkileri ve uluslararası meseleleri görüştüklerini aktardı.

Uzun zamandır süren ve Azerbaycan halkına büyük acılar yaşatan Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ meselesinin görüşmede önemli yer tuttuğuna dikkati çeken Aliyev, "Uzun yıllar boyunca Azerbaycan'ın uluslararası düzeyde kabul görmüş toprakları Ermeni işgali altında bulunmaktadır. Bir milyondan fazla Azerbaycanlı bu çatışmanın sonucunda mülteci durumuna gelmiş ve yerlerinden edilmiştir. Çatışmanın hızlı bir şekilde çözümü vatandaşlarımızın tarihi topraklarına dönmelerini ve bölgede iş birliği, istikrar ve barışı sağlar." diye konuştu.