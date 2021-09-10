Putin: "Afganistan'daki durumun bölge ve dünya güvenliğini nasıl etkileyeceği bilinmiyor"
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Putin: "Afganistan'daki durumun bölge ve dünya güvenliğini nasıl etkileyeceği bilinmiyor"

Putin: 'Afganistan'daki durumun bölge ve dünya güvenliğini nasıl etkileyeceği bilinmiyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 13. BRICS Ülkeleri Zirvesi'nde Afganistan'daki duruma yönelik yaptığı yorumda, "Afganistan'daki durumun bölge ve dünya güvenliğini nasıl etkileyeceği bilinmiyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 13. BRICS Ülkeleri Zirvesi'nde Afganistan'daki duruma yönelik yaptığı yorumda, "Afganistan'daki durumun bölge ve dünya güvenliğini nasıl etkileyeceği bilinmiyor" dedi.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika tarafından kurulan ve kısa adı BRICS olarak tanımlanan grubun 13. Zirvesi Hindistan'ın ev sahipliğinde telekonferans yoluyla gerçekleşti. Hindistan Başbakanı Narenda Modi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı zirvede yine gündemin ana başlığı Afganistan oldu.

"Afganistan'daki krizin sebebi, kendi değerlerini empoze etmeye çalışan ABD'dir"

Afganistan'daki durumu değerlendiren Putin, "Afganistan'daki yeni krizin sebebi, kendi değerlerini empoze etmeye çalışan ABD'nin sorumsuz girişimleridir. ABD'nin çekilmesinin ardından oluşan krizin bölge ve dünya güvenliğini nasıl etkileyeceği belirsiz. Stratejik istikrarı oluşturan sistem gözle görülür bir şekilde bozuldu. Eski bölgesel çatışmalar sonlanmıyor, aynı zamanda yenilenen bir güçle tekrar alevleniyorlar. Afganistan'daki yeni krizin sebebi, kendi değerlerini empoze etmeye çalışan ABD'nin sorumsuz girişimleridir. ABD'nin çekilmesinin ardından oluşan krizin bölge ve dünya güvenliğini nasıl etkileyeceği belirsiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda küresel düzeyde çok kutupluluğun geliştirilmesi gerektiğini savunan Putin, "Küresel düzeyde karşılıklı saygıya dayalı, yapıcı ve etkili etkileşimi sürdürmek ve geliştirmek, bağımsız ekonomik büyüme ve siyasi etki merkezlerinden oluşan ve kesinlikle BRICS'i de içeren gelişmekte olan çok kutuplu sistemi güçlendirmek önemlidir" dedi.

BRICS liderlerinden ortak çağrı

Liderlerin görüşmelerinin ardından BRICS ülkeleri adına ortak açıklama yayınlandı. Açıklamada, BRICS liderleri Afganistan'da şiddetten kaçınmaya ve durumu barışçıl yollarla çözülmesi yönünde çağrıda bulunuldu. BRICS liderlerinin terör gruplarının Afganistan topraklarını diğer ülkelere yönelik saldırılar için kullanılmasına izin verilmemesi yönünde çağrıda bulunduğu açıklamada, Afganistan'daki insani durumun iyileştirilmesi gereğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, "BRICS ülkeleri, terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini şiddetle kınıyor, ona karşı mücadelede çifte standardı reddediyor" denildi.

Açıklamada ayrıca, BRICS liderleri İran ile nükleer anlaşmaların sürdürülmesi yönünde çağrı yaparken, korona virüs salgınına karşı da ortak mücadeleye vurgu yapıldı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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