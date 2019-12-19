Putin: ABD'nin yaptırımlarına cevap vereceğiz
Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Senatosunun Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattına yönelik yaptırımları da içeren savunma bütçesini onaylamasının dostça bir davranış olmadığını ve yaptırımlara cevap vereceklerini söyledi.
19.12.2019 17:11 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:11
Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Senatosunun Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattına yönelik yaptırımları da içeren savunma bütçesini onaylamasının dostça bir davranış olmadığını ve yaptırımlara cevap vereceklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com