Putin: "ABD'nin Afganistan'daki 20 yıllık varlığı sadece trajedilere yol açtı"
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Putin: "ABD'nin Afganistan'daki 20 yıllık varlığı sadece trajedilere yol açtı"

Putin: 'ABD'nin Afganistan'daki 20 yıllık varlığı sadece trajedilere yol açtı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "ABD'nin Afganistan'daki 20 yıllık varlığı sadece trajedilere yol açtı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "ABD'nin Afganistan'daki 20 yıllık varlığı sadece trajedilere yol açtı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Uzakdoğu bölgesine çalışma ziyareti düzenledi. Rusya'nın Çin ve Kuzey Kore sınırına yakın bir bölge olan Vladivostok'ta gençler ve çocuklarla bir araya gelen Putin, ülkedeki sosyal, ekonomik, bilimsel ve kültürel gelişmelerin yanı sıra dış politikayla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Putin, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından yaşanan süreçle ilgili ABD'yi suçlayarak, "Washington 20 yıl boyunca kendi standartlarını Afganistan'da uygulamaya çalıştı ancak ABD'nin Afganistan'daki 20 yıllık varlığı sadece trajedilere yol açtı" dedi.

Putin, diğer ülkelere medeni bir şekilde yardım edilmesi gerektiğini ve yardımcı olan ülkenin bir diğerine kendi kültürünü empoze etmemesi gerektiğini savunarak, "Başkaları için bir şey yaparken, bu kişilerin tarihinden, kültüründen, felsefesinden en geniş anlamıyla yaşamından yola çıkılarak bir şeyler yapılması gerekir" ifadelerini kullandı.

Rusya, müttefikleriyle Afganistan'daki sorunu çözmeye çalışıyor

Afganistan konusunda ABD'yi eleştirirken kendi yaklaşımları hakkında da bilgi veren Putin, "NATO birliklerinin Afganistan'dan çekilmesinden sonra bizim için en önemli şey müttefiklerimiz olan Orta Asya devletlerinin güvenliğini sağlamaktır. Rusya Federasyonu'nun güney sınırlarının güvenliği doğrudan buna bağlı. Gerçekten ulusal bir liderliğin oluşumu için Afganistan'da koşulların oluşturulmasına katkıda bulunacak bu tür dış adımlar üzerine anlaşabileceğimizi umuyorum. Şu anda bu yönde aktif olarak çalışıyoruz" diye konuştu. - MOSKOVA

Putin: 'ABD'nin Afganistan'daki 20 yıllık varlığı sadece trajedilere yol açtı'
Putin: 'ABD'nin Afganistan'daki 20 yıllık varlığı sadece trajedilere yol açtı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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