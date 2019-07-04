Putin, ABD ile silahsızlanma konusunda diyaloğu hızlandırmaya hazır olduğunu söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile silahsızlanma ve stratejik istikrar konusunda diyaloğu hızlandırmaya hazır olduğunu söyledi.

Putin, bu konuyu Japonya'da düzenlenen G20 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle