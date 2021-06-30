Putin: "ABD ile ilişkilerin normalleşmesini umuyorum"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, halkın sorularını yanıtladığı Direkt Hat programında, "Dünyanın değişmekte olduğunun ve bu değişen dünyada ülkelerin kendi öncelikleri ve çıkarları üzerine yeniden düşünmeleri gerektiğinin farkına varılmasının dünya düzeninin daha çekici bir hale gelmesine...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, halkın sorularını yanıtladığı Direkt Hat programında, "Dünyanın değişmekte olduğunun ve bu değişen dünyada ülkelerin kendi öncelikleri ve çıkarları üzerine yeniden düşünmeleri gerektiğinin farkına varılmasının dünya düzeninin daha çekici bir hale gelmesine yol açacağını, ABD ile ilişkiler de dahil ilişkilerin normal çerçeveye gireceğini umuyorum" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in halkın sorularını cevapladığı ve 3 saat 42 dakika süren "Direkt Hat" programı sona erdi. Putin, programın son kısmında Dağlık Karabağ konusuna, ABD ile ilişkilere, küresel ısınmaya dair önemli açıklamalarda bulundu. Dağlık Karabağ'da Ermenistan ve Azerbaycan'ın daha fazla gerilim istemediğini ifade eden Putin, "Rusya, çok ciddi Dağlık Karabağ krizinin çözümünde önemli bir rol oynadı. Bugün Ermenistan ve Azerbaycan da dahil hiç kimse krizin tırmanmasından yana değil. Zira bir taraftan bakıldığında eğer barış içinde ve dostça yaşarsak insanların yaşamlarının yalnızca güvenlik alanında değil, ekonomik kalkınma, sosyal kalkınma gibi diğer alanlarda da geliştirilmesi için gereken koşulları oluştururuz. Karabağ'daki insanların bunlara en üst seviyede ihtiyacı var" dedi. Dağlık Karabağ'da ateşkesin ilanından sonra altyapı sorunlarıyla karşılaşıldığını belirten Putin, "Karabağ'da çok sorun birikti. Altyapının yenilenmesi, sınırların belirlenmesi ile ilgili sorunlar var. Şu anda bunlarla ilgili çalışma süreci devam ediyor" şeklinde konuştu.

"ABD ile ilişkilerin normalleşmesini umuyorum"

Rusya lideri Putin ABD ile ilişkilerin normalleşmesini umduğunu söyleyerek, "Dünyanın değişmekte olduğunun ve bu değişen dünyada ülkelerin kendi öncelikleri ve çıkarları üzerine yeniden düşünmeleri gerektiğinin farkına varılmasının dünya düzeninin daha çekici bir hale gelmesine yol açacağını, ABD ile ilişkiler de dahil ilişkilerin normal çerçeveye gireceğini umuyorum" dedi.

"Rusya yaptırımlara rağmen gelişiyor"

Kendilerine karşı ABD'nin ve Batılı ülkelerin yaptırım uygulamasına değinen Putin, "Rusya yaptırımlara rağmen gelişiyor. Rusya ekonomisi yaptırımlara adapte oldu, yaptırımların bazı faydaları da oldu. Yaptırımlar, tarımı ve iç üretimi geliştirmek için büyük bir itici güç oldu. Tek kutuplu dünya dönemi geride kaldı. Dünyanın hızla değiştiği gerçeğinden yola çıkmalısınız. Rusya'ya hangi yaptırımlar uygulanırsa uygulansın, bizi neyle korkuturlarsa korkutsunlar Rusya hala gelişiyor, ekonomik egemenliğimiz artıyor. Savunma kapasitemiz çok yüksek bir seviyeye ulaştı ve birçok en önemli parametrede ABD de dahil dünyanın birçok ülkesini geride bıraktı" diye konuştu.

"Amerikalılar hala uzaya bizim motorlarımızla gidiyor"

ABD'nin yaptırımlarına karşılık vermediklerini, ABD'nin uzaya hala kendi motorlarıyla gittiklerini vurgulayan Rus lider, "Kendimize zarar vereceğimiz misillemeler yapmayı planlamıyoruz ve yapmayacağız. Örneğin ABD'liler uzaya hala daha bizim motorlarımızla gidiyor, uzay gemilerinin uzaya gitmesi için hala daha bizim roket motorlarımızı yaygın bir şekilde kullanıyorlar. Onlarca yıldır tedarik ediyoruz, şimdi durduralım mı? Örneğin Boeing. Bu uçakların muhtemelen yüzde 50'si bizim titanyumumuz ile üretiliyor. Neden titanyum üretimini durduralım ki" dedi.

"Gezegenimizi Venüs haline getirebilecek geri dönüşü olmayan süreçler başlayabilir"

Putin stratejik ve bölgesel konuların yanı sıra iklim değişikliğine de değinerek, "Bazı bölgelerde ve tüm gezegende iklim değiştiğinde ve tehlikeli bir seviyeye gelindiğinde, eğer buna insanoğlu da bu seviyenin üzerine koyarsa, küresel ısınmaya katkıda bulunursa, gezegenimizi Venüs haline getirebilecek, geri dönüşü olmayan süreçler başlayabilir. Bildiğimiz gibi, Venüs'te sıcaklık 500 santigrat derece civarında. Bu nedenle hep birlikte küresel ısınma alanında yaşanan sürece katkımızı en aza indirgemeliyiz" ifadelerini kullandı. Putin çevre sorunlarına karşı Rus hükümetinin politikalarından bahsederek, "Kabul edilemez şeyler var. Vatandaşımız haklı olarak tepki gösteriyor. Hükümetimiz bu programı genişletme konusunda çalışıyor. Örneğin ambalajların yüzde 50'si hala çöplerde. Karton, kağıt, cam üreticileri artık geri dönüşüm fonlarından faydalanmak istiyor ve karlı olduğu için hükümete başvuruyor" dedi.

"Eylül ayındaki seçimlerde Birleşik Rusya Partisi'ni destekliyorum"

Rusya lideri Putin önümüzdeki Eylül ayında gerçekleştirilmesi planlanan Duma Milletvekilliği seçimlerinde kendi kurduğu partiyi destekleyeceğini belirterek, "Çok popüler olmayan ancak halkın ve ülkenin geleceği için kararlar almak gerekiyor. Bu, Birleşik Rusya Partisi'nin amacı. Çok sağlam bir amaç ve Rusya devleti için sağlam bir temel oluşturuyor. Bu da ülke için gerekli kararların alınması anlamına geliyor. Bu yüzden bu partinin kurucusu olduğum için doğal olarak Birleşik Rusya Partisi'ni destekliyorum" şeklinde konuştu.

Mutluluğun formülünü açıkladı

"Tatildeyken şarkı söyler misiniz ya da hangi şarkıları söylersiniz" sorusunu yanıtlayan Putin, "Birincisi, tatil için çok fazla vaktim olmuyor. İkincisi, ben de bir Rus'um, bu nedenle vatandaşlarımızın çok büyük bölümünden pek farkım yok. Ne mi söylüyorum? Rus, Sovyet şarkıları. Bu şarkılar melodik, güzel ve anlamlı" ifadelerini kullandı. Putin, "Mutluluğun formülü nedir" sorusuna ise, "Bunu kısaca aktarmaya çalışacağım. Mutlu olmak için insan 'biri tarafından ihtiyaç duyulduğuna' inanmalı ve kendisini gerçekleştirme imkanına sahip olmalı" şeklinde yanıt verdi.

"Yabancı dil öğrenmek için yeterli zamanım yok"

Almanca konuştuğu zaman ifade zorluğu yaşadığı ile ilgili bir soruya yanıt veren Putin, "Bu benim anadilim değil. Tabi ki hatalar var. Asıl problem, zamanla kelime dağarcığında azalmalar olmasıdır. Belli bir düzeyi korumak için her gün pratik yapmak gerekir. Maalesef böyle bir zamanım yok. Kelime dağarcığım her geçen gün azalıyor" dedi. Putin, İngilizceyi ne düzeyde bildiği yönündeki soru ise, "Aynı durum, belki de daha kötü" ifadesiyle yanıt verdi.

Putin emekli olduktan sonra ne iş yapacağıyla ilgili soruya ise esprili bir şekilde yaklaşarak, "Emekli olduktan sonra neden çalışayım ki? Yan gelip yatacağım" şeklinde yanıt verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı