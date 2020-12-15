Putin, ABD başkanı seçilen Biden'e tebrik mesajı gönderdi
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Putin, ABD başkanı seçilen Biden'e tebrik mesajı gönderdi

15.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:08
Putin, ABD başkanı seçilen Biden'e tebrik mesajı gönderdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden'i tebrik etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden'i tebrik etti.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamada, Putin'in, Biden'e seçimlerdeki zaferinden dolayı telgraf gönderdiği bildirildi.

Putin'in Biden'e başarılar dilediği belirtilen açıklamada, "Putin, küresel güvenlik ve istikrar konusunda özel sorumluluğa sahip Rusya ve ABD'nin anlaşmazlıklara rağmen, dünyanın karşı karşıya kaldığı birçok sorunun çözülmesine katkıda bulunabileceğini vurguladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Putin'in Biden ile diyaloğa hazır olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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