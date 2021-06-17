Putin, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi konusunu değerlendirdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Putin, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi konusunu değerlendirdi Açıklaması

Putin, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi konusunu değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin Rusya için önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "Orası bize çok yakın bir bölge. Bu gelişmeye nasıl dahil olacağız veya bölgede güvenliği nasıl sağlayacağız? Bu çok önemli bir soru." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin Rusya için önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "Orası bize çok yakın bir bölge. Bu gelişmeye nasıl dahil olacağız veya bölgede güvenliği nasıl sağlayacağız? Bu çok önemli bir soru." dedi.

Putin, video konferans yöntemiyle Rusya'da öğrencilerin mezuniyet programına katılarak, dün Cenevre'de ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Biden'e yönelik medyada yer alan bazı eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını anlatan Putin, "Uzun bir yolculuk yapmasına rağmen, 2,5 saate yakın yaptığımız yüz yüze görüşmede konulara tümüyle hakimdi. Kendisi gerçekten profesyonel ve onunla çalışırken bir konuyu kaçırmamak için oldukça dikkatli olmak gerekiyor." diye konuştu.

ABD tarafıyla yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarını da ele aldıklarını dile getiren Putin, "Küresel silahlanma yarışı sorununa gelirsek, bu sorun Rusya'nın inisiyatifiyle yapılmıyor. Bu yarış gizli veya açık şekilde yürütülmeye devam ediyor." dedi.

Biden ile görüşmesinde bölgesel sorunların da değerlendirildiğini belirten Putin, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi konusunu değerlendirerek, "Örneğin ABD askerleri Afganistan'dan çekiliyor. Orası bize çok yakın bir bölge. Tacikistan'da askeri üssümüz var. Bu gelişmeye nasıl dahil olacağız veya bölgede güvenliği nasıl sağlayacağız? Bu çok önemli bir soru." şeklinde konuştu.

Putin, ABD Başkanı ile görüşmesinde iklim değişikliği, küresel ısınma ve Arktik bölgesindeki gelişmelerin de istişare edilen konular arasında yer aldığını ifade ederek, "Bu tür konuları çatışma unsuru haline getirmek yerine hem Rusya'nın hem de ABD'nin fayda sağlayacağı şekilde çözmek gerekmektedir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

Rusya lideri ile görüşen Biden, gözdağı verdi: Putin yanıt vereceğimin farkında
Rusya lideri ile görüşen Biden, gözdağı verdi: Putin yanıt vereceğimin farkında
ABD Başkanı Biden, Putin ile yeni ve karmaşık silahların yayılmasını önlemek için bir stratejik istikrar diyalog mekanizması kurma konusunda mutabık...
ABD Başkanı Biden, Putin ile yeni ve karmaşık silahların yayılmasını önlemek için bir stratejik istikrar diyalog mekanizması kurma konusunda mutabık...
Putin, istişareler için geri çağrılan Rusya ile ABD büyükelçilerinin yeniden görev yerlerine dönmeleri konusunda Biden ile anlaştıklarını duyurdu.
Putin, istişareler için geri çağrılan Rusya ile ABD büyükelçilerinin yeniden görev yerlerine dönmeleri konusunda Biden ile anlaştıklarını duyurdu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Sedat Peker Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emel Sayın Hande Erçel Merve Dizdar Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Ozan Tufan Burak Yılmaz Roland Garros Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Putin, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi konusunu değerlendirdi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.06.2021 16:48:25. #1.13#

title