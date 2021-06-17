Putin, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi konusunu değerlendirdi Açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin Rusya için önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "Orası bize çok yakın bir bölge. Bu gelişmeye nasıl dahil olacağız veya bölgede güvenliği nasıl sağlayacağız? Bu çok önemli bir soru." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin Rusya için önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "Orası bize çok yakın bir bölge. Bu gelişmeye nasıl dahil olacağız veya bölgede güvenliği nasıl sağlayacağız? Bu çok önemli bir soru." dedi.

Putin, video konferans yöntemiyle Rusya'da öğrencilerin mezuniyet programına katılarak, dün Cenevre'de ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Biden'e yönelik medyada yer alan bazı eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını anlatan Putin, "Uzun bir yolculuk yapmasına rağmen, 2,5 saate yakın yaptığımız yüz yüze görüşmede konulara tümüyle hakimdi. Kendisi gerçekten profesyonel ve onunla çalışırken bir konuyu kaçırmamak için oldukça dikkatli olmak gerekiyor." diye konuştu.

ABD tarafıyla yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarını da ele aldıklarını dile getiren Putin, "Küresel silahlanma yarışı sorununa gelirsek, bu sorun Rusya'nın inisiyatifiyle yapılmıyor. Bu yarış gizli veya açık şekilde yürütülmeye devam ediyor." dedi.

Biden ile görüşmesinde bölgesel sorunların da değerlendirildiğini belirten Putin, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi konusunu değerlendirerek, "Örneğin ABD askerleri Afganistan'dan çekiliyor. Orası bize çok yakın bir bölge. Tacikistan'da askeri üssümüz var. Bu gelişmeye nasıl dahil olacağız veya bölgede güvenliği nasıl sağlayacağız? Bu çok önemli bir soru." şeklinde konuştu.

Putin, ABD Başkanı ile görüşmesinde iklim değişikliği, küresel ısınma ve Arktik bölgesindeki gelişmelerin de istişare edilen konular arasında yer aldığını ifade ederek, "Bu tür konuları çatışma unsuru haline getirmek yerine hem Rusya'nın hem de ABD'nin fayda sağlayacağı şekilde çözmek gerekmektedir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay