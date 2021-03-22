Putin, AB Konseyi Başkanı Michel ile Rusya-AB ilişkilerini ele aldı
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Putin, AB Konseyi Başkanı Michel ile Rusya-AB ilişkilerini ele aldı

22.03.2021 17:31 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:46
Putin, AB Konseyi Başkanı Michel ile Rusya-AB ilişkilerini ele aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Rusya-AB ilişkilerini görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Rusya-AB ilişkilerini görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde, Michel, AB Konseyi'nin 25-26 Mart'ta yapacağı toplantıda, Rusya-AB ilişkilerinin tartışılacağına dikkati çekerek, Moskova ile Brüksel arasında diyalog perspektifini gündeme getirdi.

Putin ise zaman zaman ortakların yapıcı olmayan ve çatışmacı çizgisinden dolayı Rusya ile AB ilişkilerinin durumundan memnun olmadığını belirtti.

Açıklamada, "Rus tarafı, gerçekten karşılığı olan ilginin ortaya çıkması halinde, AB ile normal, politik olmayan bir etkileşim biçimini yeniden sağlamaya hazır olduğunu vurguladı." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca görüşmede, Sputnik V aşısının kullanım olasılığı dahil yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede diğer güncel ve bölgesel meselelerin ele alındığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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