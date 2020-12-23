Pusula Gaziemir yola çıktı

Kültür sanat alanında yürüttüğü çalışmalara bir yenisini ekleyen Gaziemir Belediyesi, güncel konuların işlendiği Pusula Gaziemir isimli dergiyi yayın hayatına kazandırdı. Aktüel kültür ve sanat dergisi Pusula Gaziemir'in ilk sayısında tarih, sağlık, edebiyat, kültür sanat, spor gibi birçok alanda deneme ve araştırma yazıları yer alıyor.

Pusula Gaziemir'in ilk sayısının kapağında Türk havacılığına yön veren isim Vecihi Hürkuş'a yer verildi. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgının yanında dünyayı değiştiren veba ve kolera salgınları da derginin kapak konusu olarak işlendi. Tarihi olayların ele alındığı dergide mübadele konusu da yer alıyor.

Dergide, güldürü geleneğinin nişanesi olarak kabul edilen kavuğun Rasim Öztekin'den sonraki yeni sahibi olan oyuncu Şevket Çoruh ve Türkiye'de olimpiyatlara gitmeye hak kazanan en genç sporcu Nazlı Savranbaşı röportajları yer alıyor. Kitap, film ve beslenme önerilerine, çocuklar için korona virüs ansiklopedisine yer verilen dergide depremin çocuklar üzerindeki etkileri de işlendi.

Sanal müzeler gibi gezilebilecek sanat etkinliklerinin bulunduğu dergide Doç. Dr. Levent Köstem ve eşi Güler Köstem'in zeytincilik kültürünü dünyaya tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği Köstem Zeytinyağı Müzesi'nin hikayesi de anlatıyor.

Kadınlara özel olarak yer verilen dergide 2020 yılına damga vuran kadın yönetmenlerin filmlerinin ve Nobel Ödüllü 5 kadın yazarın kitaplarının tanıtımı da yapılıyor.

6 ayda bir yayımlanacak Pusula Gaziemir dergisine Gaziemir Belediyesinden ulaşılabilirken http://www.gaziemir.bel.tr/gaziemir_bel_pusula_dergi.pdf adresinden dijital ortamda da okunabilecek.

"Pusula Gaziemir kültür sanata yön verecek"

Gaziemir'in kültür sanat yaşantısına yön verecek Pusula Gaziemir dergisini yaşama geçirdikleri için büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, derginin yılda 2 kez yayımlanacağını söyledi. Başkan Arda, "İlçemizin kültür sanat hayatını zenginleştirmek için düzenlediğimiz etkinliklerin yanı sıra kültür yayınlarımızla da bu alanda yurttaşlarımızın yaşantılarına katkı koyacağız. Kültür yayınlarımızla daha çok insanın sanat etkinliklerine ulaşmasını sağlarken dergimizde yer verdiğimiz güncel konularla da insanların yeni bilgilere ulaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Dergimizin yayın hayatına başlama sürecinde emek veren, yazılarıyla katkı koyan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı