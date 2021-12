Tarih: 28 Aralık 2021 Pusula'dan Dersinizi ve Öğretim Elemanını Değerlendirebilirsiniz Tüm öğrencilerimiz, 27 Aralık 2021 - 24 Ocak 2022 tarihleri arasında Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi'ne katılarak, derslerini ve öğretim elemanlarını değerlendirebilecek.

Öğrencilerimizin her zaman daha yüksek kalitede öğretim alması gerektiğine inanıyor, bu kalitenin güçlendirilmesi için öğrencilerimizin görüşlerine ve düşüncelerine güveniyoruz. Bu amaçla; Pusula Sistemi içerisinde oluşturduğumuz Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi ile tüm öğrencilerimizi, hep birlikte eğitim kalitemizi daha da güçlendirmeye davet ediyoruz!

Tüm öğrencilerimiz, 27 Aralık 2021 - 24 Ocak 2022 tarihleri arasında ankete katılarak, derslerini ve öğretim elemanlarını değerlendirebilecektir.

