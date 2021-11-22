"Pusuda-Öç" adlı tiyatro oyunu Mardin'de seyirciyle buluştu

VAN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, kasım ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Van Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Pusuda-Öç" adlı tiyatro oyununu seyirci ile buluşturdu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, kentte kültür ve sanat etkinliklerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Van Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen, Cahit Atay ve Orhan Asena'nın yazdığı "Pusuda-Öç" tiyatro oyunu Atatürk Kültür Merkezinde sahnelendi.

Uğur Çavuşoğlu'un yönettiği Abdulselam Çok, Doğancan Yurdigül ve Kadir Oğuz'un rol aldığı oyuna vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Oyun, ilk perdede büyük şehirde okuyup kasabasına dönen Yaşar'ı baba ocağında bekleyen hain pusuyu, ikinci perdede ise Kezzo'sunu kaybeden Hasso'yu konu alıyor.

AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri

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