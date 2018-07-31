Pussy Riot Üyeleri Hapisten Çıktıktan Sonra Yeniden Gözaltına Alındı
Rusya'da sık sık Rus lider Vladimir Putin'i hedef alan eylemler gerçekleştiren muhalif Pussy Riot grubu üyeleri, 15 günlük cezalarını çekip hapisten çıktıkları anda polis tarafından yeniden gözaltına alındılar.
Rusya'da sık sık Rus lider Vladimir Putin'i hedef alan eylemler gerçekleştiren muhalif Pussy Riot grubu üyeleri, 15 günlük cezalarını çekip hapisten çıktıkları anda polis tarafından yeniden gözaltına alındılar
Kaynak: Euronews.com