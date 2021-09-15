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Pusetteki bebeğiyle yürüyen annenin yaşadığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Pusetteki bebeğiyle yürüyen annenin yaşadığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi

Eskişehir'de anne ve 6 aylık bebeğinin yaşadığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de anne ve 6 aylık bebeğinin yaşadığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Şarhöyük Mahallesi'nde ikamet eden Derya A, 11 Eylül'de bebeğini pusete bindirerek dışarı çıktı.

Yücel Sokak'ta aracıyla seyreden bir sürücü, pusete hafif şekilde çarptıktan sonra yoluna devam etti.

Yaşadığı şoku atlatan Derya A, bebeğini kontrol ettikten sonra Tepebaşı Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

Tepebaşı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyerek, söz konusu hafif ticari aracın sürücüsünün Fevzi K. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan ve ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılan Fevzi K'nin, bebek arabasını görmediğini, çarptığını fark etmediği için yoluna devam ettiğini söylediği öğrenildi.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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