Pusan köyünde bal ormanında çalışmalar tamamlandı
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Pusan köyünde bal ormanında çalışmalar tamamlandı

Pusan köyünde bal ormanında çalışmalar tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 2020 yılında oluşturulan Pusan köyü bal ormanına arıcıların gelmeye başladığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 2020 yılında oluşturulan Pusan köyü bal ormanına arıcıların gelmeye başladığı bildirildi.

Altıntaş Orman İşletme Müdürü Mevlüt Polat, yaptığı açıklamada, "41 hektar alanı kapsayan Pusan köyü bal ormanı projemiz doğrultusunda, nektarı bol türlerimizle ağaçlandırma çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalarda 25 kilogram arı otu ve 160 kilogram korunga bitkisi kullanıldı. Ayrıca 2010 yılında dikimi gerçekleştirilen karaçam türlerinin, iklimsel koşulların olumsuzluğu nedeniyle kurumalar neticesinde oluşan boşluklara, 12 bin adet sedir fidanı dikimi gerçekleştirildi. Geriye kalan sahamızda arıcılığın gelişimi ve veriminin daha da arttırılması amacıyla, nektarı yüksek oranlı türlerden bin 260 adet yalancı akasya, bin 260 adet badem, bin 250 adet alıç, 850 adet iğde, 300 adet mahlep, 200 adet sarı salkım olmak üzere çeşitli türlerde toplamda 25 bin 820 adet fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. Arıcılarımız bölgemize gelmeye başladı. İnşallah ilçe ekonomisine katkı için yapılan bu çalışmalar meyvesini verecektir" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Pusan köyünde bal ormanında çalışmalar tamamlandı
Pusan köyünde bal ormanında çalışmalar tamamlandı
Pusan köyünde bal ormanında çalışmalar tamamlandı
Pusan köyünde bal ormanında çalışmalar tamamlandı
Pusan köyünde bal ormanında çalışmalar tamamlandı
Pusan köyünde bal ormanında çalışmalar tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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