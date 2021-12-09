Pursaklarlılar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki müze, cami ve kütüphaneyi ziyaret ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pursaklarlılar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki müze, cami ve kütüphaneyi ziyaret ediyor

Pursaklarlılar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki müze, cami ve kütüphaneyi ziyaret ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Pursaklar Belediyesi, "15 Temmuz Demokrasi Müzesini, Millet Camii'ni ve Millet Kütüphanesi'ni Görmeyen Kalmasın" projesi kapsamında vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni gezdirmeye devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi, "15 Temmuz Demokrasi Müzesini, Millet Camii'ni ve Millet Kütüphanesi'ni Görmeyen Kalmasın" projesi kapsamında vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni gezdirmeye devam ediyor.

7'den 70'e tüm vatandaşlara yönelik kültürel geziler düzenleyen Pursaklar Belediyesi, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesini Görmeyen Kalmasın" projesi kapsamında gezilerine devam ediyor. Pursaklar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün kültür gezileri ilçe halkın yoğun ilgisini çekiyor. Vatandaşların rehber eşliğinde ücretsiz olarak faydalandığı gezide 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, Millet Camii ve Millet Kütüphanesi geziliyor.

"İlçe sakinlerimize milletin evini ziyaret etme imkanı sunuyoruz"

Belediye olarak ilçede yaşayan vatandaşları düzenledikleri kültür gezileri kapsamında ülkenin birçok yerine götürdüklerini belirten Başkan Ertuğrul Çetin, "Hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla çeşitli geziler düzenliyoruz. Bu geziler kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni, Millet Camii'ni ve Millet Kütüphanesi'ni Görmeyen Kalmasın projesi ile ilçe sakinlerimize milletin evini ziyaret etme imkanı sunuyoruz. İlerleyen zamanlarda farklı kültürel ve tarihi şehirlerimize gezilerimiz hız kesmeden devam edecek" dedi. - ANKARA

Pursaklarlılar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki müze, cami ve kütüphaneyi ziyaret ediyor

Pursaklarlılar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki müze, cami ve kütüphaneyi ziyaret ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title