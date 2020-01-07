Pursaklara yağan kar hayatı felç edemedi

07.01.2020 11:34 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:40

Pursaklar'da etkili olan kar yağışının ardından tüm mahallelerde kar temizleme çalışmaları yapıldı.



Araçların giremediği dar sokaklar, merdivenler ve kaldırımlar, belediye ekipleri tarafından temizleniyor. Pursaklar Belediyesi beklenen kar yağışıyla birlikte, Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü olmak üzere 321 Personel, 149 araç filosuyla ile 7/24 üç vardiya şeklinde karla mücadeleye başladı.



Pursaklar Belediyesi, sorumluluğunda olan olmayan ana caddeler, sokaklar, hastane acil giriş-çıkışları, otobüs güzergahları başta olmak üzere ilçe merkezi ve kırsalda 24 saat aralıksız çalışarak kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Vatandaşlar iş yerlerine, öğrenciler okullarına rahat ulaşabilsin diye sabah saatlerine gelindiğinde tüm yolları güvenli hale getirildi. Gece boyunca ekipler, ilçede yoğun kar yağışının ardından oluşan kar kütlelerinin temizliği ve oluşan buzlanmaya karşı büyük uğraş verdi. İş makinelerinin de kullanıldığı temizleme çalışmalarında okul bahçeleri ve çevresinde biriken karlar temizlendi. Ayrıca okul çevrelerinde de ekipler halinde yürütülen çalışma ile oluşan buz kütleleri kırılmak suretiyle okul yollarındaki engeller kaldırıldı. Vatandaşlar iş yerlerine, öğrenciler okullarına rahat ulaşabilsin diye sabah saatlerine gelindiğinde tüm yollar güvenli hale getirildi. Tüm ana arterler başta olmak üzere sokaklar kardan arındırıldı. Böylece, sabah işyerine gitmek için yola çıkan vatandaşların, yolların kapanması gibi tedirginlikleri de ortadan kaldırdı. Caddeler ve sokaklar başta olmak üzere kamu kuruluşları, okulların girişlerini ve kaldırımları, yayaların rahatlıkla kullanabileceği şekle getirildi.



Sabah erken saatlerde başlayan akşam geç saatlere kadar yoğun bir şekilde kar yağışının devam ettiğini ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, Pursaklar'ın farklı noktalarında çalışma yürüten ekipleri görevleri başında ziyaret etti. Başkan çalışmaların başarılı bir şekilde yürütüldüğünü, tüm ekiplerin koordineli olarak acil müdahalede bulunabildiklerini söyledi.



Kar temizleme çalışmalarının yapıldığı bölgelerde de vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Ertuğrul Çetin, vatandaşlara önemli uyarılarda bulunarak, "Kış şartlarının yaşandığı şu günlerde sürücülerimizin trafikte rahat ilerleyebilmeleri adına araçlarına kar lastiği takmaları ve aynı zamanda araçlarında takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını özellikle istirham ediyoruz" dedi.



"Kar, berekettir. Bereketli bir kış mevsiminin yaşanmasından dolayı mutluluk duyuyoruz"



Kar yağışlarına belediye olarak gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, " Kar yağışının hemşehrilerimiz olumsuz etkilenmemesi için ekiplerimiz geceli gündüzlü mesai yapıyor. Kar yağışı sonrası ilçe merkezinde ana arterler başta olmak üzere kırsal mahallelerde de yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Öncelikle vatandaşlarımızın sıkça kullandığı güzergahları temiz tutabilmek ekiplerimiz, koordineli ve titizlikle çalışıyor. Hemşehrilerimiz iş yerlerine, çocuklarımız okullarına rahat ulaşabilsin diye okul bahçelerinde ve çevrelerinde de yoğun kar temizliği çalışmalarını yürütüyoruz. Ekiplerimiz tüm olası olumsuz hava şartlarına karşı hazır bir şekilde çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yoğun mesai içerisinde olan tüm çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar dilerken kendilerine de teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA