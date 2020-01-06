Pursaklar Yaşam Merkezi hizmete açıldı

06.01.2020 13:11 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:16

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yaşam merkezini Pursaklıların hizmetine açtı.



Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin tarafından hizmete açılan yaşam merkezinde; Millet Kıraathanesi, Şehir Kütüphanesi, Dernekler Lokali, Yaren Evi, Hanımlar Lokali, Dede Torun Lokali, Tebessüm Çarşısı, Çocuk Kütüphanesi, Spor Salonları, El Sanatları Atölyesi, Gençlik Merkezi bulunuyor. Sağlıklı Yaşam Merkezi ve ilçenin havasını değiştiren Yaşam Merkezi Sinema Salonu da beyaz perdesini "Sevginin Gücü" filmi ile açtı. Halkı sinemaya davet eden Başkan Çetin, ilk filmi Erdemli Gençlik üyeleri ile birlikte izleyerek, yeni hizmetleri vatandaşlarla buluşturmaya devam edeceğini aktardı.



Erdemli Gençlik üyeleri sinema salonunun açılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Yeni sinema salonunu çok beğendik. Bu önemli kültürel ve sanatsal tesisi Pursaklar'a kazandırdığı için Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.



Kültürel ve sosyal faaliyetlere önem verdiklerini ifade eden Başkan Çetin ise, "Sanatın gençlerin motivasyonunda, yaşamın doğru algılanmasında, hedeflerinin belirlenmesinde çok değerli bir araç olduğunu düşünüyorum. Genç nüfusun yoğun olduğu bir ilçeyiz. Sosyal anlamda da gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için bir dizi aktivitelerimiz, projelerimiz uygulanıyor. Yeni açtığımız sinema salonumuz bunlardan sadece bir tanesi. Gelişen, değişen, büyüyen, bölgenin en önemli ilçelerinden olma yolunda hızla ilerleyen ilçemizde her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. En güzel hizmetleri hemşehrilerimiz ile paylaşmaya devam ediyoruz. İlçemize hayırlı olsun" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA