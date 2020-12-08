Pursaklar sokaklarında semazen gösterileri düzenlendi
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Pursaklar sokaklarında semazen gösterileri düzenlendi

08.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:34
Pursaklar sokaklarında semazen gösterileri düzenlendi

Pursaklar Belediyesi, Hz. Mevlana'nın 747. Vuslat yıl dönümü kapsamında ilçe sokaklarında semazen gösterileri organize etti.

Pursaklar Belediyesi, Hz. Mevlana'nın 747. Vuslat yıl dönümü kapsamında ilçe sokaklarında semazen gösterileri organize etti.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, açıklamasında pandemi nedeniyle ülke olarak sıkıntılı günler geçirdiklerini, Hz. Mevlana'yı anmak ve salgın nedeniyle tedirginlik yaşayan vatandaşlara bir nebze olsun moral vermek için ilçenin belirli noktalarında semazen gösterileri düzenlediklerini bilidirdi.

Çetin, "Hemşehrilerimizin yüzlerinde bir nebze de olsa tebessüm oluşturmaya çalıştık. İnşallah bu sıkıntılı günleri ülke olarak en kısa sürede aşarak sağlıklı günlere kavuşacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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