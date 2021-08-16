Pursaklar Saray Fatih Mahallesi 98275 Ada 3 nolu ve 98297 Ada 1 nolu Parsellere Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pursaklar Saray Fatih Mahallesi 98275 Ada 3 nolu ve 98297 Ada 1 nolu Parsellere Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Pursaklar Saray Fatih Mahallesi 98275 Ada 3 nolu ve 98297 Ada 1 nolu Parsellere Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Habermetre - Haberler | Toplum

Pursaklar Belediye Meclisinin 04. 03. 2021 gün ve 074 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09. 06.

Pursaklar Belediye Meclisinin 04. 03. 2021 gün ve 074 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09. 06. 2021 gün ve 1166 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar Saray Fatih Mahallesi 98275 Ada 3 nolu ve 98297 Ada 1 nolu Parsellere Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 13. 08. 2021 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Gerekli bilgiler EK'tedir.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mahmut Özer Tanju Özcan Ziya Selçuk Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Süreyya Yalçın Armağan Çağlayan
Spor Mert Günok Lionel Messi Burak Yılmaz Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pursaklar Saray Fatih Mahallesi 98275 Ada 3 nolu ve 98297 Ada 1 nolu Parsellere Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 17:32:24. #1.15#

title