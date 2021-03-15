Pursaklar metruk yapılardan arındırılıyor
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Pursaklar metruk yapılardan arındırılıyor

15.03.2021 11:21 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:48
Pursaklar metruk yapılardan arındırılıyor

Pursaklar Belediyesi, insan sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliğine neden olan metruk yapıların yıkım çalışmalarına devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi, insan sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliğine neden olan metruk yapıların yıkım çalışmalarına devam ediyor.

İlçenin çehresini değiştirmek için çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, can ve mal güvenliğini tehdit eden tehlikeli yapılar ile genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden metruk yapıları yıkıyor. Belediye ekiplerince tespit edilen metruk binalar, çevre güvenliğinin alınmasının ardında yıkımı gerçekleştiriliyor.

İlçe sakinlerinin şikayetlerine sebep olan, çevrede yaşayanları rahatsız eden, güvenlik sorunları oluşturan yapılara mülk sahiplerinin rızası ile müdahale ediliyor. Fen İşleri Müdürlüğü, vatandaşların talep ve şikayetleri üzerine atıl durumdaki yapıların gerekli izin prosedüre uygun şekilde yıkımlarını gerçekleştiriyor.

Yıkım çalışmaları periyodik olarak sürdürülecek

Belediye yetkililerinden yapılan açıklamada, metruk yapı yıkımları ile ilçenin daha nezih ve güzel bir muhit olması noktasında çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. Ayrıca belirlenen plana göre diğer mahallelerde de can ve mal güvenliğine tehdit oluşturan yapılarda yıkım çalışmalarının periyodik olarak sürdürüleceği belirtildi. - ANKARA

Pursaklar metruk yapılardan arındırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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