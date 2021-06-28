Pursaklar Kurban Bayramına Hazır
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Pursaklar Kurban Bayramına Hazır

Pursaklar Kurban Bayramına Hazır
Habermetre - Haberler | Toplum

Pursaklar Belediyesi, Gümüşoluk Mahallesi'nde bulunan Modern Kurbanlık Satış ve Kesim Alanında, vatandaşların ve satıcıların huzurlu bir şekilde kurbanlık alışveriş ve kesim işlemlerini yapabilmeleri için tüm hazırlıkları tamamladı.

Pursaklar Belediyesi, Gümüşoluk Mahallesi'nde bulunan Modern Kurbanlık Satış ve Kesim Alanında, vatandaşların ve satıcıların huzurlu bir şekilde kurbanlık alışveriş ve kesim işlemlerini yapabilmeleri için tüm hazırlıkları tamamladı.

Vatandaşların kurban ibadetlerini rahat ve konforlu bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak için çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, bu yıl da aynı hassasiyeti göstererek vatandaşlar için tüm hazırlıklar tamamlandı.

El değmeden gerçekleşen ve son teknoloji makinelerin kullanıldığı Modern Kurbanlık Satış ve Kesim Alanında, kesimin daha kolay ve hijyenik bir şekilde kısa bir süre içerisinde tamamlanarak vatandaşlara teslim edilmesi sağlanıyor.

Modern Kurbanlık Satış ve Kesim Alanında, giriş-çıkış kapılarında ise kontrol noktaları bulunuyor. Alanların güvenliği ise 24 saat görev yapan zabıta personeli ve özel güvenlik görevlileri tarafından sağlanıyor.

Vatandaşların ve kurbanlık hayvan satıcılarının koronavirüs tehdidinden korunması için gerekli önlemleri de alan Pursaklar Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilirken, satış süreci ve Kurban Bayramı boyunca da dezenfekte çalışmaları devam edecek.

Kurban pazarına getirilecek hayvanlar veterinerler tarafından sıkı bir kontrolden geçirilirken, vatandaşlarda almak istedikleri kurbanlıklar hakkındaki bütün bilgileri kurbanın küpe numarasıyla; kurbanın geldiği il veya ilçe, yaşı, gebelik, sağlık durumu ve ırkı hakkında bilgi sahibi olabilecek.

"İbadet yaparken eziyet çekmeyeceğiniz, her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü, Kurban Satış ve Kesim alanımız hazır"

Vatandaşların kurban ibadetini dini kurallara uygun, modern ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için çalışmaların tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "İbadet yaparken eziyet çekmeyeceğiniz, her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü, Kurban Satış ve Kesim alanımız hazır. Kurban Bayramında en iyi şekilde hizmet verecek olan Modern Kurbanlık Satış ve Kesim Alanında, hem satıcılarımız hem de kurban alacak ve kesecek olan vatandaşlarımız kurban ibadetlerini güvenli bir şekilde yerine getirebilecek. Randevu almakta geç kalmayın" dedi.

Kaynak: Habermetre

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