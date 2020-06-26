Pursaklar Kurban Bayramı'na hazırlanıyor Pursaklar Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda hazırlıklara başladı.

Pursaklar Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda hazırlıklara başladı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kurban Satış ve Kesim Tesisleri'nde incelemelerde bulunarak, pandemi nedeni ile alınacak önlemler, yapılan çalışmalar ve düzenlemelerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.Hijyen, maske ve sosyal mesafe gibi konularda vatandaşların hassasiyet göstermeleri gerektiğini belirten Başkan Çetin, "Kurban Bayramı'na yaklaşıyoruz. Geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl korona virüs sebebiyle önemli bir mücadele veriyoruz. Pandemiyi de göz önünde bulundurarak tüm tedbirleri en ince ayrıntısına kadar alıyoruz. Devamlı dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin hem kurbanlık alabileceği hem de kurban ibadetlerini hijyenik şartlarda yerine getirebileceği ortamı kendilerine sunabilmek için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Korona virüs sürecinde almış olduğumuz tedbirleri eksiksiz olarak uygulamaya devam edeceğiz. Özellikle kurban alışveriş anında kesinlikle tokalaşma olmamasını vatandaşlarımızdan istirham ediyorum. Hemşirelerimizden kurallara uyma noktasında bizlere yardımcı olmalarını rica ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA