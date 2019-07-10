Pursaklar Kapalı Yüzme Havuzunda dersler başladı

Pursaklar Belediye Spor Kulübü yaz spor okulları bünyesinde açılan yüzme kursları, çocuklardan büyük ilgi görüyor.

Hava sıcaklığının etkisini artırdığı bu dönemde Pursaklar'da yarı olimpik yüzme havuzu çocuklardan büyük ilgi görüyor. Çocukların yaz aylarında daha verimli vakit geçirmesi ve sporla tanışmasının amaçlandığı kurslar sayesinde, bir yandan alanında uzman antrenörler eşliğinde güvenli şekilde yüzme öğrenen çocuklar, diğer yandan serinlemenin keyfini yaşıyor. Yüzme kurslarının ilk açılış dersini kendisi de yüzme antrenörü olan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin verdi.

İlk etapta 7 ile 14 yaş arası 550 öğrencinin eğitim alacağı kurslar erkek öğrencilere Salı ve Perşembe günleri saat 10.00 ile 13.00 arası, kız öğrencilere ise Çarşamba ve Cuma günleri 10.00 ile 13.00 arasında verilecek.

Sporun çocuğun hayata bakış açısını olumlu yönde etkilediğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Futbol, basketbol, okçuluk, jimnastik, voleybol, tekvando gibi çeşitli branşlarda kurslar açılıyoruz. En yoğun talep yüzme kursuna yapılıyor. Sıcaklık da talebi artırıyor. Veliler de yüzme faaliyetine yoğun talep gösteriyor. Her eğitim dönemi 4 hafta sürüyor. Çocuklarımız suda keyifli zaman geçiriyor. Havuzlarda çocuklarımızın sağlığına ve güvenliğine önem gösteriyoruz" dedi.

Eğitimlerin Eylül ayının ilk haftasına kadar süreceğini belirten Ertuğrul Çetin, Eylül ayından itibaren havuzun tam kapasiteli hizmete açılacağını ve üye kayıtlarına başlanacağını belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA