Pursaklar'ın her noktasında hijyen seferberliği Tüm dünyayı tehdit eden korona virüs salgınına karşı Pursaklar Belediyesi, aldığı önlem ve sürdürdüğü çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Tüm dünyayı tehdit eden korona virüs salgınına karşı Pursaklar Belediyesi, aldığı önlem ve sürdürdüğü çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Hijyen konusunda yürüttüğü çalışmaları üst seviyede tutan Pursaklar Belediyesi, ilçenin dört bir yanında temizlik seferberliğine devam ediyor. Ekipler korona virüs salgınını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında ilçe genelinde yıkanmadık mahalle, ilaçlanmadık cadde ve sokak bırakmıyor. Vatandaş sağlığını korumak, korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla yoğun mesai harcayan ekipler, ilçede steril hale getirilmedik nokta bırakmamak adına çalışmalarına soluksuz devam ediyor. İlçe genelinde geniş kapsamlı dezenfekte çalışmasına devam ederek günlük hayatta kullanılan yerler, ekipler tarafından buharlı araçlar eşliğinde antiseptik solüsyon ilaçlarıyla temizleniyor.

"Devlet, vatandaş işbirliği ile bu salgının üstesinden geleceğiz"

Vatandaşların günlük yaşantısını huzur içerisinde geçirmeleri için tedbirler almaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Hemşehrilerimizin sağlığı, huzuru için cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Daha önce bir kez yapıyorsak pandemi süreciyle birlikte temizlik çalışmalarımızı üç kat artırmış durumdayız. Bu bağlamda günlük olarak korona virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar işlemler devam edecektir. Vatandaşlarımızın da bireysel olarak bu konuda uygulayacağı pek çok tedbir var. Özellikle korona virüsünden korunmak için Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korunma tedbirleri hiçbir şekilde ihmal edilmeden uygulanmalı. Devlet, vatandaş işbirliği ile bu salgının üstesinden geleceğimize inanıyorum" dedi.

Ekiplerin, ilçe genelindeki cadde ve sokakları korona virüs tehdidi ilçe sınırlarından sökülüp atılana kadar temizleme çalışmalarının yoğunlaştırılarak devam edeceği kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA