Pursaklar'ın gençleri Türkiye şampiyonu
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Pursaklar'ın gençleri Türkiye şampiyonu

Pursaklar'ın gençleri Türkiye şampiyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Pursaklar Belediye Spor Kulübü, Türkiye Ragbi Federasyonu'nun düzenlediği U18 Erkekler Ligi Finalleri'nde Türkiye Şampiyonu oldu.

Pursaklar Belediye Spor Kulübü, Türkiye Ragbi Federasyonu'nun düzenlediği U18 Erkekler Ligi Finalleri'nde Türkiye Şampiyonu oldu.

Pursaklar Belediye Spor Kulübü, Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen U18 Erkekler final müsabakalarına etkileyici oyunuyla finallere damgasını vurdu. Üstün bir oyun ortaya koyan Pursaklar temsilcisi, rakiplerine sayı vermeden ezici bir oyunla maçlarını tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı.

Maçın ardından Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcularının kupa heyecanına ortak olan Belediye Başkan Ertuğrul Çetin, genç sporcuları ilçeye yaşattıkları bu büyük gururdan dolayı tek tek tebrik etti.

"İlçemizin geleceği gençlerdir"

İlçede spora yönelik gerçekleştirilen çalışmaların meyvesini vermeye başladığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "U18 Ragbi takımımız yıllardır disiplin ile çalışarak bizleri gururlandırdı. Teknik ekibimizi ve sporcularımızı tebrik ediyorum. İlçemizin geleceği gençlerdir. Pursaklar'da spor altyapısının güçlendirilmesi ve ilçemizin spor kenti olması adına hayata geçirilen hizmet ve çalışmaları artarak devam edecek. Türkiye'de sporun gelişmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Spora ve sporcuya olan desteğimiz sürecek" dedi. - ANKARA

Pursaklar'ın gençleri Türkiye şampiyonu
Pursaklar'ın gençleri Türkiye şampiyonu
Pursaklar'ın gençleri Türkiye şampiyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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