Pursaklar Endemik Vadisi'nin Minik Ziyaretçileri

PURSAKLAR, ANKARA (Habermetre) - Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri, Ankara'ya özgü endemik bitkiler, Ankara Keçisi, Ankara Kedisi, Ankara Güvercini ve Ankara Tavşanı'nın bulunduğu Endemik Vadi'yi gezdi.

Endemik bitki çalışması ve endemik fauna merkezi olarak Türkiye'de bir ilk olan, Ankara'ya özgü endemik bitkiler, Ankara Keçisi, Ankara Kedisi, Ankara Güvercini ve Ankara Tavşanı'nın bulunduğu Endemik Vadi, vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Hafta sonları vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Endemik Vadi'nin yeni misafirleri Nezaket Okulu öğrencileri oldu. Pursaklar Belediye personelleri minik öğrencilerle yakından ilgilenirken Vadi hakkında bilgiler verdi.

Hayvan sevgisinin aşılanması amaçlanan gezide Ankara'ya özgü endemik bitkiler, Ankara Keçisi, Ankara Kedisi, Ankara Güvercini ve Ankara Tavşanı'nın bulunduğu Endemik Vadi'yi görmenin ve arkadaşlarıyla birlikte doğal ortamda gezmenin keyfini çıkaran çocuklar, neşeli dakikalar geçirdi.

"Ankara'ya özgü kültürel değerleri yakından tanıma imkanı sunuyoruz"

Vatandaşlara Ankara'ya özgü kültürel değerleri yakından tanıma imkanı sağladıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Pursaklar halkına yeni bir nefes alanı sağlayan ve birbirinden göz alıcı güzelliğiyle kendisine bakanları hayran bırakan Endemik Vadimiz hemşehrilerimizin akınına uğruyor. Son olarak Vadimiz ziyaret eden geleceğimizin mimarları olan çocuklarımız kaybolmaya yüz tutmuş endemik bitkiler, soyları tükenme tehlikesinde olan Ankara Keçisi, Ankara Güvercini, Ankara Kedisi ve Ankara Tavşanını yakından görme fırsatı buldular. Ailelerin yanı sıra öğrencilerin de büyük ilgi gösterdiği Endemik Vadimizi görmeye tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi.

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