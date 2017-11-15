Pursaklar'dan Kısa Kısa

Pursaklar Belediye sporcusu Raziye Dayanç, Edirne'de yapılan tekvando şampiyonasında Balkan üçüncüsü oldu.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne'de 10-12 Kasım tarihleri arasında düzenlenen, 8 ülkeden 485 sporcunun katıldığı 19. Balkan Tekvando Şampiyonasında Pursaklar Belediye sporcusu Raziye Dayanç'ın, yarı finalde Romen rakibi Andreea Marcu'ya yenilerek üçüncü olduğu belirtildi.



Açıklamada, Raziye Dayanç'ın bronz madalyayla ilçeye döndüğü kaydedildi.



Pursaklar'ın Sultanları Karadeniz ekiplerine geçit vermedi



Pursaklar bayan voleybol takımı 1. Lig Bayanlar B Grubunda mücadelesini sürdürüyor. Geride kalan 7 haftada 11 puan toplayan Pursaklar temsilcisi, son iki hafta Karadeniz ekiplerine geçit vermedi.



Altıncı Hafta Pursaklar'da Gümüşhane Gençler Birliği'ne karşı ilk seti 25-18 önde kazanan Pursaklar Bayan Voleybol Takımı, ikinci seti rakibine kaptırdı.



Üçüncü ve dördüncü setleri 25-17, 25-16 alan takım Gümüş Kızları mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.



1. Lig Bayanlar B Grubu'ndaki 7. Hafta maçını deplasmanda oynayan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, ligin en iddialı takımlarından biri olan Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent'e karşı elde ettiği oyun üstünlüğü ile zorlu rakibini mağlup etti.



İlk sette geriye düşen Pursaklar Voleybol Takımı, ikinci sette 25-21'lik sayı ile oyunu dengeledi. Üçüncü sette büyük baskı kuran takım, seti 26-24'lük skor ile kazanıp farkı açtı.



Dördüncü sette ise büyük bir çekişme yaşanırken Samsun durumu eşitledi.



Son sette güçlü rakibi karşısında oyun üstünlüğünü yeniden ele geçiren Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı 15-11'lik set sayısı ile Samsun Büyükşehir'i 3-2 mağlup etti.



19 Kasım'da Anadolu Üniversitesi ile karşılaşacak olan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, spor salonunda çalışmalarını sürdürüyor.