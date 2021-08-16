Pursaklar'dan Bir Yardım Eli de Kastamonu'ya
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Pursaklar'dan Bir Yardım Eli de Kastamonu'ya

Pursaklar'dan Bir Yardım Eli de Kastamonu'ya
Habermetre - Haberler | Toplum

Pursaklar Belediyesi, şiddetli yağışların ardından sel felaketi yaşanan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine Mobil Aşevi ve iş makinelerini sevk etti.

Pursaklar Belediyesi, şiddetli yağışların ardından sel felaketi yaşanan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine Mobil Aşevi ve iş makinelerini sevk etti.

Osmaniye, Milas, Muğla, Manavgat'taki orman yangınlarında iş makinası, AŞ evi ve veteriner hekimlerini seferber eden Pursaklar Belediyesi, sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine de yardım elini uzattı.

Pursaklar Belediyesi, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından temizlik çalışmalarına destek olmak amacıyla iş makinalarını gönderirken Mobil Aşevini de ilçe halkının ve çalışan personellerin hizmetine sundu.

"Yaraları hep birlikte saracağız"

Yaşanan sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "İş makinalarımız ve görevli arkadaşlarımız Kastamonu Bozkurt'ta çalışmalarına devam ediyor. Sel felaketinin ardından vatandaşların ve temizlik çalışmaları için büyük çaba sarf eden personellerin ihtiyaçlarını karşılamak için mobil aşevimizle de desteğimizi sürdürüyoruz. Sel felaketi sonrası canla başla çalışan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Yaraları hep birlikte saracağız" dedi.

Kaynak: Habermetre

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