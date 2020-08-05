Pursaklar'daki "köylü pazarı"na yoğun ilgi
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Pursaklar'daki "köylü pazarı"na yoğun ilgi

Pursaklar Belediyesi'nin üreticilere destek vermek ve tüketicileri doğal ürünlerle buluşturmak amacıyla kurduğu Köylü Pazarı, vatandaşlarda yoğun ilgi görüyor.

Pursaklar'daki
05.08.2020 11:51 | Son Güncelleme: 05.08.2020 12:11

Pursaklar Belediyesi'nin üreticilere destek vermek ve tüketicileri doğal ürünlerle buluşturmak amacıyla kurduğu Köylü Pazarı, vatandaşlarda yoğun ilgi görüyor.

Köylüler, uzun bir aranın ardından kendilerine ayrılan pazar yerlerinde tezgahlarını yeniden açarak, ürettikleri ürünleri, vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Doğal ürünlere kolaylıkla ulaşılmasını sağlayan köylü pazarları tüketicilerin de uğrak noktalarından biri haline geliyor.

Pursaklar'da üreticilerin bahçelerinde, tarlalarında yetiştirdikleri meyve ve sebzeleri aracısız, komisyonsuz bir şekilde doğrudan tüketiciye sunduğu köylü pazarları, fiyatların semt pazarlarına oranla daha ucuz olması dolayısıyla ilgi görüyor.

Gerek satıcıların gerekse müşterilerin ihtiyaçları için her türlü tedbirin alındığı köylü pazarında, ilçeye doğal ve organik ürünler sunuluyor.

Köylü pazarında üreticilerin aracısız olarak ürünlerini vatandaşlara direk ulaştırdığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Köylü pazarı sayesinde hem üretici kazanıyor hem de vatandaşlarımız daha sağlıklı ürünler tüketiyor. Tüm üretici köylülerimiz bu pazarımızda her türlü organik ürünü doğrudan hemşehrilerimize sunuyor. Köylüler tarafından yetiştirilen organik sebze, meyve ve yeşillikler satılıyor. Köylülerimizin bin bir emekle ürettiği, sağlıklı ve organik ürünler bu pazarımızda değer kazanıyor. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ürünler tüketmeleri için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Köylü Pazarı'nın Cuma ve Pazar günleri Saray Kapalı Pazar Alanı ve Salı Kapalı Pazar Alanında Pursaklar halkına hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA

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