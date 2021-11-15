Pursaklar'da "Yusuf Diye" tiyatro oyunu çocuklarla buluştu

PURSAKLAR, ANKARA (AA) - Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki Devlet Tiyatroları Sahnesi'nde "Yusuf Diye" tiyatro oyunu çocuklara sahnelendi.

Pursaklar Belediyesinden yapılan açıklamada, ara tatilinin başlamasının ardından cumartesi ve pazar günleri izleyicisiyle buluşan "Yusuf Diye" tiyatro oyununa çocuklar ilgi gösterdi.

Çocukları, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve belediye başkan yardımcıları da yalnız bırakmadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Çetin, Pursaklar'ın kültür ve sanatın yeni merkezi olma konusunda emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.

Çocukların heyecanına ortak olduklarını belirten Çetin, "Çocuklarımız çok eğlendi. 7'den 70'e hitap eden tiyatro gösterilerine olan ilginin her geçen gün artarak çoğaldığını görmek bizleri memnun ediyor. İlçemizde sanat dolu günler hız kesmeden devam edecek." ifadelerini kullandı.

AA / Soner Aksakal - Son Dakika Haberleri

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