Pursaklar'da yıl sonuna kadar 20 basketbol sahası yaptırılacak Pursaklar Belediyesinin yıl sonuna kadar ilçeye 20 basketbol sahası kazandıracağı belirtildi.

Pursaklar Belediyesinin yıl sonuna kadar ilçeye 20 basketbol sahası kazandıracağı belirtildi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, sağlıklı ve huzurlu hayat için sosyal yaşam alanlarını inşa etmeye devam ettiklerini kaydetti.

Park yapım çalışmalarının yanı sıra gençlerin spor yapıp, kaliteli zaman geçirmelerine katkı sağlayacak olan mini basketbol sahalarından iki tanesini tamamladıklarını belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızı ilçe geneline yayarak bütün vatandaşlarımızın hizmetlerden faydalanması sağlıyoruz. İlçemize 2020 sonuna kadar 20 basketbol sahası kazandıracağız. Pursaklar'ın çehresini tamamıyla değiştirmekte kararlıyız. Mini basketbol sahamızın öncelikle evlatlarımıza, mahalle sakinlerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA