Pursaklar'da yeşil alan artıyor
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Pursaklar'da yeşil alan artıyor

25.11.2020 11:25 | Son Güncelleme: 25.11.2020 11:29
Pursaklar'da yeşil alan artıyor

İlçe genelinde park alanlarındaki tamir, tadilat ve yenileme gibi rutin çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, yeni bir park alanı kazandırmak için Merkez Mahallesi Doğanay Sokakta çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe genelinde park alanlarındaki tamir, tadilat ve yenileme gibi rutin çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, yeni bir park alanı kazandırmak için Merkez Mahallesi Doğanay Sokakta çalışmalarını sürdürüyor.

Pursaklar Belediyesi tarafından, kişi başına düşen yeşil alan mertekaresi her geçen gün artarken Merkez Mahallesi Doğanay Sokakta yeşil alan ve yürüyüş yolu çalışmaları da hızla devam ediyor.

Zemin çalışmaları ve yeşil alan toprak serim çalışmalarıyla başlayan proje tamamlandığında Merkez Mahallesi'nin çehresi yeni bir daha güzellik kazanacak.

Yapımı devam eden parkta, yeşil alan ve yürüyüş yolu çalışmaları devam ederken parkın engebeli alanları ıslah edilerek daha kullanışlı hale getirilip vatandaşların hizmetine sunulacak.

"İlçemize yeni yeşil alanlar kazandırma çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Daha temiz, daha modern ve daha yeşil bir Pursaklar için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "İlçemize yeni yeşil alanlar kazandırma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu alanları önemsiyoruz çünkü hemşehrilerimizin kendi yaşam alanlarına yakın noktalarda ağaçlar yeşerdiğini görmeleri ve gelip burada oturabilme imkanına sahip olacaklar. Hemşehrilerimizin daha güzel vakit geçirmeleri ve günün koşuşturmacası içinde insanların kendilerine zaman ayırabilecekleri, sağlıklı bir yaşam için spor yapabilecekleri mekanlar oluşturmayı hedefliyoruz. Pursaklar halkının yemyeşil bir ilçede doyasıya yaşanmanın keyfini çıkarmalarını istiyoruz. Yeni yeşil alan projelerimiz ilerleyen günlerde de devam edecek" dedi. - ANKARA

Pursaklar'da yeşil alan artıyor
Pursaklar'da yeşil alan artıyor
Pursaklar'da yeşil alan artıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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