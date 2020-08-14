Pursaklar'da virüsle ve haşereyle eş zamanlı mücadele ANKARA (İHA) – Korona virüs salgınına karşı ilçe genelinde amansız bir mücadele veren Pursaklar Belediyesi, sıcak havaların etkisi ile birlikte haşereyle mücadele çalışmalarına da hız verdi.

ANKARA (İHA) – Korona virüs salgınına karşı ilçe genelinde amansız bir mücadele veren Pursaklar Belediyesi, sıcak havaların etkisi ile birlikte haşereyle mücadele çalışmalarına da hız verdi.

Pursaklar Belediyesi, korona virüs salgınına karşı dezenfeksiyon çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken vatandaşların sineksiz bir yaz geçirmesi için haşereyle mücadelede de etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Covid-19 salgını dolayısıyla dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Pursaklar Belediyesi ekipleri, vatandaşların evlerinde ve açık alanlarda daha rahat hareket edebilmeleri için sivrisinek ve haşerelerle mücadeleyi de elden bırakmıyor.

Belediye ekipleri tarafından; yeşil alan, ağaç, çöp bidonları, caddeler, sokaklar ve su birikintileri gibi tüm kaynakları haşereye karşı ilaçlanıyor. Ekipler, tüm mahallelerde sabah erken saatlerde başladıkları ilaçlama çalışmalarını gece geç saatlere kadar aralıksız sürdürüyor.

"Doğaya ve diğer canlılara zarar vermeden, çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Korona virüse karşı tedbirler alırken diğer yandan da haşerelerle mücadeleyi ihmal etmediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Hemşehrilerimizin sağlığı için çalışmalarımız aralıksız olarak sürüyor. Korona virüs salgının ortaya çıktığı ilk günden beri yoğun bir şekilde dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyoruz. Bunun yanı sıra haşereyle mücadele noktasında sahada daha da güçlü bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle larvaların kaynaklarını bularak vatandaşlarımızı haşere sıkıntısından kurtarmak için yoğun bir mesai harcıyoruz. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için Pursaklar Belediyesi olarak doğaya ve diğer canlılara zarar vermeden, çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce yürütülen ilaçlama çalışmasının, insan ve çevre sağlığı göz önünde bulundurularak yapıldığı, haşerelerle mücadele edilirken doğal dengenin korunması konusunda son derece hassas davranıldığı kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA