Pursaklar'da ücretsiz sünnet hizmeti
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Pursaklar'da ücretsiz sünnet hizmeti

Pursaklar'da ücretsiz sünnet hizmeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ankara Pursaklar Belediyesi, sosyal yardım alan ailelerin yanında olarak, çocuklarını ücretsiz olarak sünnet ettiriyor.

Ankara Pursaklar Belediyesi, sosyal yardım alan ailelerin yanında olarak, çocuklarını ücretsiz olarak sünnet ettiriyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi ailelerin her daim yanında olmaya özen gösteren Pursaklar Belediyesi, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarını ücretsiz olarak sünnet ettiriyor. Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler başvurularını 1 Temmuz-14 Temmuz tarihleri arasında yapabilecek. Başvurular, belediyenin telefonundan ya da Pursaklar Belediyesi Tebessüm Çarşısı'ndan yapılabilecek.

"Amacımız ailelere küçükte olsa katkı yapmak"

Her alanda ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Çocuklarımızın mutlu gününde onların yanında yer alıyor ve destek veriyoruz. Amacımız ailelere küçükte olsa katkı yapmak, çocuklarımızın bu özel gününü daha da özel kılmak ve onların heyecanına ortak olmak. Maddi durumu olmadığı için çocuklarını sünnet ettirememiş ihtiyaç sahibi ailelerimiz belediyemize başvurarak ücretsiz olarak çocuklarını sünnet ettirebilirler. Sünnet olacak çocuklarımıza şimdiden geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Anne ve babaları da inşallah yavrularının mürüvvetlerini de görürler" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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