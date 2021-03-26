Pursaklar'da tüm yollar açık

Ankara Pursaklar Belediyesi, havaların soğuması ile gün içinde aniden bastıran kar yağışına karşı hazır bekliyor.

Ankara Pursaklar Belediyesi, havaların soğuması ile gün içinde aniden bastıran kar yağışına karşı hazır bekliyor.

Kar yağışı için hazırda bekleyen Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sayesinde ilçede ulaşım aksamadan sağlanıyor. Güçlü araç filosu ile yürütülen çalışmalar sonucunda ilçe genelinde kapalı yol bırakılmıyor. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'inde bizzat yönettiği çalışmalarla personellerin bölgedeki kameralar üzerinden gerçekleştirdikleri takip sistemiyle ihtiyaç duyulan noktalarda kar küreme, temizleme ve tuzlama faaliyetleri sürdürülüyor.

"Çalışma arkadaşlarımız başarılı bir çalışma yürütüyor"

Ulaşımda herhangi bir sorun bulunmadığını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Karla mücadele konusunda ekiplerimiz her zaman teyakkuz halinde. Gece gündüz demeden çalışmalarımız devam ediyor. Özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımız, ekipmanlarıyla birlikte sahada başarılı bir çalışma yürütüyor. Kentimizin herhangi bir yerinde bir aksamaya mahal vermeden yollarımızı açık tutmayı sürdürüyoruz. Kar çok büyük bir bereket. İnşallah barajlarımızın dolması için bu kar yağışı çok önemli bir katkı sağlamış olacak" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı