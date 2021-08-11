Pursaklar'da Tiyatro Atölyesi Start Verdi

Sanata ve sanatçıları büyük önem veren Pursaklar Belediyesi, Yaşam Merkezi Tiyatro Atölyesi'ni tiyatroya ilgi duyan yeni yeteneklere kapılarını açtı.

Sanata ve sanatçıları büyük önem veren Pursaklar Belediyesi, Yaşam Merkezi Tiyatro Atölyesi'ni tiyatroya ilgi duyan yeni yeteneklere kapılarını açtı.

Pursaklar Belediyesi, ilçede tiyatroya meraklı olan, oyunculuk mesleğini seçen, tiyatro yeteneklerini kullanmak isteyen kişilerin temel oyunculuk konusunda eğitilmesi ve yetenekli gençlerin sahnelere kazandırılması amacıyla Tiyatro Atölyesi'ni faaliyete geçirdi.

Pursaklar Belediyesi Yaşam Merkezinde pandemi kurallarına uygun olarak yapılan atölye çalışmalarında belediye eğitmenleri, katılımcılara tiyatro dersleri vermeye başladı. 7'den 70 herkesin katılabildiği tiyatro dersleri hafta içi sabah grubu(10: 00-13: 00) ve akşam grubu 17: 00-20: 00) olmak üzere hizmet verirken Cumartesi günü ise 10 ila 13: 00 saatleri arası eğitim veriliyor.

Eğitim çalışmalarının başladığı Atölyeyi ziyaret eden Başkan Ertuğrul Çetin, Genç yetenekleri tiyatro sahnesine kazandırarak, ilçenin kültür ve sanat hayatını zenginleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

"Genç tiyatrocularımız heyecanla çalışıyor"

Kültürel ve sanatsal çalışmalara daha çok yoğunlaşacaklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Tiyatro Atölyemiz faaliyete geçti. Alanlarında uzman ve deneyimli eğitmenler tarafından eğitimlerimiz başladı. Genç tiyatrocularımız heyecanla çalışıyor. Tiyatro kursları ile çocukları ve gençleri tiyatroya alıştırmak, sevdirmek ve bu alanda devam etmek isteyenleri de en iyi şekilde eğitmeyi amaçlıyoruz. İlk gösterilerini hep beraber izleyeceğiz. O günü iple çekiyorum" dedi.

Pursaklar Belediyesi Tiyatro Atölyesine katılmak isteyenler 0(312) 551 97 60 numaralı telefondan ulaşarak bilgi alabilecekler.

Kaynak: Habermetre