Pursaklar'da spor salonları ve yüzme havuzu yeniden hizmete açıldı
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Pursaklar'da spor salonları ve yüzme havuzu yeniden hizmete açıldı

17.03.2021 11:09 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:17
Pursaklar'da spor salonları ve yüzme havuzu yeniden hizmete açıldı

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hizmete ara veren Pursaklar Belediyesinin spor salonları ile yüzme havuzu, kontrollü normalleşme süreci ile birlikte yeniden faaliyetlerine başladı.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hizmete ara veren Pursaklar Belediyesinin spor salonları ile yüzme havuzu, kontrollü normalleşme süreci ile birlikte yeniden faaliyetlerine başladı.

Pursaklar Belediyesi bünyesinde hizmet veren spor salonları ve yüzme havuzu faaliyetlerine yeniden başladı. Salgınla mücadele hakkında bilgilendirici ve uyarıcı yazıların bulunduğu spor salonları ve yüzme havuzunda, hijyen önlemleri de üst seviyede tutuluyor. Belediye ekiplerince dezenfeksiyon işlemleri de her seans öncesi ve sonrası periyodik olarak yapılıyor.

Halk sağlığını korumak ve pandeminin yayılmasını önlemek adına temizlik, maske ve mesafe kurallarına azami özen gösterilen tesislerde, girişte HES kodu uygulaması yapılacak. Üyelerin girişte ateşleri ölçülecek ve takip edilecek. Spor Salonu ve Yüzme Havuzu, 09: 00 ile 19: 00 saatleri arasında hizmet verecek.

"İlçe sakinlerimiz, gönül rahatlığı ile spor salonlarımızı ve havuzlarımızı kullanabilirler"

Spor salonları ve yüzme havuzuna da tüm önlemlerin alındığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Pandemi nedeniyle bir süredir kapalı olan tesislerimiz yeni kontrollü normalleşme süreci ile birlikte yeniden Pursaklar halkının hizmetine açıldı. Hemşehrilerimizin sağlığı bizim için önemli. Korona virüsle ilgili bütün kuralları harfiyen uyguluyoruz. İlçe sakinlerimiz, gönül rahatlığı ile spor salonlarımızı ve havuzlarımızı kullanabilirler. Vatandaşlarımızdan da bu alanlarda dikkatli olmasını, kurallara harfiyen uymalarını rica ediyoruz. Tedbiri elden bırakmayarak, birlikte mücadele ederek virüs belasından bir an önce kurtulmamızı temenni ediyorum" dedi. - ANKARA

Pursaklar'da spor salonları ve yüzme havuzu yeniden hizmete açıldı
Pursaklar'da spor salonları ve yüzme havuzu yeniden hizmete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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