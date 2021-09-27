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Pursaklar'da spor sahaları yenileniyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Pursaklar'da spor sahaları yenileniyor

Pursaklar Belediyesi, ilçede bulunan spor sahalarını modernize etmeye başladı.

Pursaklar Belediyesi, ilçede bulunan spor sahalarını modernize etmeye başladı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar'ın gelişmesi ve kalkınması adına yeni projelere ve yeni çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Pursaklar'ı sporla anılır bir kent haline getirmek adına ilçeye çeşitli spor tesisleri kazandıran Başkan Ertuğrul Çetin, Mahmudiye Stadı'nı daha modern daha kullanışlı hale getirmek için düğmeye bastı.

Bu kapsamda Pursaklar Belediyesi, stadyumun tel örgüleri, zemin altyapı düzenlemesi, sentetik çim döşenmesi, ışıklandırma sistemi ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirerek stadı daha kullanışlı hale getirecek. Belediye ekiplerine kolaylıklar dileyen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, stattaki yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek denetimlerde bulundu.

"Stadımız yenilenen yüzüyle Türkiye'ye yeni sporcular yetiştirecek bir altyapıya sahip olacak"

Gençlerin hem sağlık hem de sportif alanda başarılı olmaları için ilçeye yatırım yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Saray Mahmudiye Stadımızı ışıklandırmada yaparak standartlara uygun hale getiriyoruz. Her türlü donanımıyla sporseverlerin hizmetine sunacağımız stadımızı en kısa sürede tamamlayarak, binlerce gencimizin hizmetine açacağız. Stadımız yenilenen yüzüyle Türkiye'ye yeni sporcular yetiştirecek bir altyapıya sahip olacak" ifadelerini kullandı.

Ekipler tarafından hızla başlanan çalışmaların kısa süre içinde tamamlanmasının ardından ilçe halkının hizmetine sunulması planlanıyor. Mahmudiye Stadı'nın çalışmalarının ardından ilçede bulunan diğer spor sahalarında da çalışmalara başlanacak. - ANKARA

Pursaklar'da spor sahaları yenileniyor

Pursaklar'da spor sahaları yenileniyor

Pursaklar'da spor sahaları yenileniyor

Pursaklar'da spor sahaları yenileniyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Pursaklar'da spor sahaları yenileniyor - Haberler Spor
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