Pursaklar'da spor dolu hafta sonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pursaklar'da spor dolu hafta sonu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Pursaklar'da spor dolu hafta sonu

Pursaklar Belediyesi tarafından, her hafta sonu gençler ve çocukların yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmelerine yönelik düzenlenen spor faaliyetleriyle dolu dolu geçiyor.

Pursaklar Belediyesi tarafından, her hafta sonu gençler ve çocukların yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmelerine yönelik düzenlenen spor faaliyetleriyle dolu dolu geçiyor.

Pursaklar Belediyesi antrenörleri, hafta sonu gerçekleştirilen sportif faaliyetlerde çocuklar ve gençler için özel parkurlar hazırlıyor. Bu parkurlarda çocuklar bir yandan kendilerini geliştirme fırsatı bulurken bir yandan da eğlence dolu vakit geçiriyor.

Pursaklar Belediye Spor Kulübü Tesislerinde genç sporcu adayı çocuklar; yüzme, basketbol, jimnastik, voleybol, tekvando, yüzme, badminton, hokey, futbol, müzik eğitimleri gibi farklı branşta açılan kurslarla tecrübe edinmeye ve kendilerini geliştirme imkanı buluyor.

"Geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmeyi hedefliyoruz"

Sporla iç içe sağlıklı nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "7'den 70'e tüm hemşehrilerimizin spor yapması ve sağlıklı bir yaşam sürmesini amaçlıyoruz. Geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla belediyemize ait tesislerimizde farklı branşlarda kurslar açıyoruz. Bizim amacımız her alanda ciddi şekilde spor yapabilen çocukları yetiştirmek. Spora ve sporculara olan desteğimiz artarak devam edecek" dedi. - ANKARA

Pursaklar'da spor dolu hafta sonu

Pursaklar'da spor dolu hafta sonu

Pursaklar'da spor dolu hafta sonu

İhlas Haber Ajansı - Spor

Pursaklar Belediyesi, Cimnastik, basketbol, Yüzme, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title