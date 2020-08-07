Pursaklar'da sokak sokak virüs uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pursaklar'da sokak sokak virüs uyarısı

Pursaklar Belediyesi, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "korona virüs denetimleri" konulu genelge doğrultusunda iş yerlerinde kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Pursaklar'da sokak sokak virüs uyarısı
07.08.2020 11:44 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:06

Pursaklar Belediyesi, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "korona virüs denetimleri" konulu genelge doğrultusunda iş yerlerinde kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında korona virüs salgınıyla mücadele için tüm Türkiye'de olduğu gibi, Pursaklar'da da bugüne kadar yapılan en kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Market, kafeterya, berber, kuaför, güzellik salonu, lokanta gibi işyeri ve kamusal alanlar da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve EGM Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Ali Özuğur, korona virüs salgınına karşı alınması gereken önlem ve uyulması gereken kurallar konusunda güncel bilgilendirmelerde bulundu. Ekipler tarafından denetimlerde, sosyal mesafeye ve maskeye dikkat edilmesi, çalışanların ve müşterilerin ürünlere asgari düzeyde temas etmeleri ve iş yerlerinde hijyen kurallarına uyulması konularında uyarılarda bulunuldu.

"Maske, mesafe, hijyen"

Maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek toplumsal sağlığın korunabileceğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Ülkemizde pandemi süreci devam ediyor. Virüs gücünden hiçbir şey kaybetmedi. Rakamlarda yükselme olması bizleri tedirgin ediyor. Mesafelerimizi koruyalım, maskelerimizi takalım ve hijyenimize dikkat ederek hayatımızı sürdürmeye devam edelim. Vatandaşlarımızın sağlığını her şeyden çok önemsiyoruz. Koronavirüse karşı hemşehrilerimizin gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum" dedi.

"Korona virüsle mücadelede kurallara eksiksiz uymalıyız"

İlçede hem bu işin farkındalığını ön plana çıkardıklarını hem de denetimlerde bulunduklarını belirten Kaymakam Mehmet Yıldız, "İçişleri Bakanlığımızın yayımladığı genelge kapsamında tüm iş yerlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına duyarlılığı bilinci tazelemeye çalışıyoruz. Temel olarak yapmamız gereken şeyler korona virüsle mücadele kapsamında alınması gereken kurallara eksiksiz uymak. İlçemizde son dönemlerde yükselişe geçen vaka sayılarını birlikte mücadele ederek kontrol altına alabiliriz. Artış trendini aşağı yöne çekmek içinde maske, mesafe, hijyen kurallarına azami derecede önem göstermemiz gerekmektedir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü Magazin
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı 3. Sayfa
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Magazin
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir Ekonomi
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü Ekonomi
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya...
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti Magazin
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
Korona falan dinlemediler, 30 kuruşluk kavanoz kapağı için birbirlerine girdiler
Korona falan dinlemediler, 30 kuruşluk kavanoz kapağı için birbirlerine girdiler
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in serveti 100 milyar doları aştı
Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in serveti 100 milyar doları aştı
Hayvanları için yaprak toplayan kadın, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti
Hayvanları için yaprak toplayan kadın, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
Son Dakika: Döviz ve altındaki aşırı dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız
Son Dakika: Döviz ve altındaki aşırı dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız
Türkiye yerli otomobil hedefine adım adım yaklaşıyor! Tedarikçi seçiminin yüzde 93'ü tamamlandı
Türkiye yerli otomobil hedefine adım adım yaklaşıyor! Tedarikçi seçiminin yüzde 93'ü tamamlandı
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
Fenerbahçeli Zanka, ülkesinin takımlarından Kopenhag ile görüşüyor
Fenerbahçeli Zanka, ülkesinin takımlarından Kopenhag ile görüşüyor
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Son dakika: BDDK, yurt dışı bankalara TL işlemlerde muafiyet tanıdı
Son dakika: BDDK, yurt dışı bankalara TL işlemlerde muafiyet tanıdı
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak
AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Meral Akşener Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Orhan Gencebay Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Caner Erkin Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İzmir Beyrut Lübnan Ağustos
Şu an buradasınız: Pursaklar'da sokak sokak virüs uyarısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 12:57:50. #1.15#
title