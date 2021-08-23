Pursaklar'da Sokak Hayvanlarına Sıcak Yuva

Pursaklar Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan yeni, modern ve hijyenik Veterinerlik Hizmet Binası yapım çalışmalarında sona gelindi.

Pursaklar Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan yeni, modern ve hijyenik Veterinerlik Hizmet Binası yapım çalışmalarında sona gelindi.

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan mevcut hayvan barınağının yeniden elden geçirilerek kapasitesinin artırılması ve daha modern hale getirilmesinin ardından Pursaklar Belediyesi, Saray Mahmudiye'de yapım çalışmalarında sona gelindiği tam donanımlı Veterinerlik Hizmet Binası'nın kısa bir süre içerisinde ilçeye kazandırmayı planlıyor.

İlçe genelinde yaralı ve hasta hayvanların tedavi ve bakımları, yüksek kapasiteli modern ve hijyenik bir ortamda yapılması adına çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, yüksek standartlara sahip olacak olan Veterinerlik Hizmet Binası'nda modern ameliyathaneleri, yoğun bakım üniteleri, müşahede odaları ile ameliyat sonrası bakım bölümleri yer alacak.

Bu kapsamda çalışmalarda sona gelinen modern hayvan barınağında incelemelerde bulunan Başkan Ertuğrul Çetin, gelinen son nokta hakkında personellerden bilgi aldı.

"Proje tamamlanma aşamasında"

Sokak hayvanlarının en iyi şartlarda bakım ve tedavilerinin yapılabilmesi adına modern hayvan barınağı inşa ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Sokak hayvanlarının tedavisi, bakımı, kısırlaştırılması aynı zamanda da çocuklarımıza hayvan sevgisi ve merhamet aşılamak için yaptığımız proje tamamlanma aşamasında. Yeni modern barınağın devreye girmesiyle can dostlarımıza daha iyi bir tedavi ve yaşam ortamı sağlanmış olacağız" dedi.

Kaynak: Habermetre