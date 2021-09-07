Pursaklar'da Saray Nikah Salonu yenilenen yüzüyle hizmette
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Pursaklar'da Saray Nikah Salonu yenilenen yüzüyle hizmette

Pursaklar'da Saray Nikah Salonu yenilenen yüzüyle hizmette
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Pursaklar Belediyesi Saray Nikah Salonu, yapılan tadilat ve giderilen eksikliklerin ardından modernize edilerek, yeni yüzü ile Pursaklar halkının hizmetine açıldı.

Pursaklar Belediyesi Saray Nikah Salonu, yapılan tadilat ve giderilen eksikliklerin ardından modernize edilerek, yeni yüzü ile Pursaklar halkının hizmetine açıldı.

Yeni evlenecek çiftlerin nikah törenlerine ev sahipliği yapan Pursaklar Belediyesi Saray Nikah Salon'u, yenilenen modern yüzüyle hizmet vermeye hazır hale getirildi. Yenileme çalışmaları kapsamında Pursaklar Belediyesi tarafından bakıma alınan Saray Kültür Merkezindeki Nikah salonu özellikle talebin yoğun olarak arttığı bu günlerde nikah merasimlerinin yanı sıra misafirlerin ağırlandığı, toplantıların düzenlendiği Kültür Merkezi yeni haliyle hizmet verecek.

"Amacımız Pursaklar halkına en iyi hizmeti sunabilmek"

Gerçekleştirilen tadilat sonrası nikah salonunun vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Hemşehrilerimize daha kaliteli ve daha ferah bir ortamda hizmet vermesi açısından tadilat işlemlerinden geçirdik. Modern salonlarımızla vatandaşlarımızın mutluluğuna ortak olalım istedik. Amacımız Pursaklar halkına en iyi hizmeti sunabilmek. Masalarıyla, sahnesiyle, ışıklandırmalarıyla çok ferah çok güzel bir salon oldu. Evlenecek tüm çiftlerimize mutluluklar diliyorum" diye konuştu. - ANKARA

Pursaklar'da Saray Nikah Salonu yenilenen yüzüyle hizmette

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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